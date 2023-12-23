سبب انضمام سواريز لإنتر ميامي

كشف المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، عن الأسباب التي دفعته للانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي.

سواريز يوضح سبب انضمامه لإنتر ميامي

وقال سواريز: “أحد القرارات التي تتخذها للذهاب إلى إنتر ميامي هو أنك تحظى بأصدقاء ولاعبين رائعين هناك. إنهم ليسوا مجرد أصدقاء، بل هم لاعبون يُظهرون أداءً جيدًا في كل مباراة ومعروفون على مستوى العالم”.

وتابع المهاجم الأوروغوياني: “هناك أفضل لاعب بالعالم.. هذا يولد تطلعات جميلة للغاية بالنسبة لك بعد أن تقاسمت معه سنوات عديدة، وحققنا العديد من الأشياء معا، هذا يجعلنا نعرف بعضنا”.

وأضاف سواريز، في مقابلة نشرها فريقه: “جئت إلى إنتر ميامي رغبةً في المساعدة وأمتلك هذه الحماسة والتطلع لأن يتمكن مشجعو النادي من الفوز بلقب آخر”.

وخاض المهاجم الأوروغوياني، 54 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي جريميو البرازيلي خلال منافسات الموسم الماضي، سجل خلالها 29 هدفًا.

التألق مع ميسي في برشلونة

ويضم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي، ليونيل ميسي، جوردي ألبا، وسيرجيو بوسكيتس، وجميعهم سبق وأن زاملهم المهاجم الأوروغوياني في برشلونة في حقبته الذهبية.

ولعب سواريز صاحب الـ36 عامًا، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمدة 6 مواسم من 2014 وحتى 2020، سجل خلالها 197 هدفًا وصنع 100 هدف كأحد الشركاء الأساسيين والمفضلين لميسي.