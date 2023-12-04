سبب تفكير الهلال في ضم نجم روما

أصبح أحد نجوم نادي روما الإيطالي قريبًا من الانضمام لـ دوري روشن السعودي في يناير المقبل.

وقالت صحيفة Il Romanista الإيطالية إن اللاعب الإيطالي ليوناردو سبينازولا بات قريبًا من مغادرة فريق الجيالوروسي والانضمام لأحد أندية دوري روشن في يناير المقبل.

نجم روما البديل الأمثل لـ ياسر الشهراني

ويتنافس الهلال مع الشباب وناديين أخرين من دوري روشن، لكن الهلال يرغب في حسم الصفقة لصالحه نظرًا لرغبته في البحث عن بديل للاعب ياسر الشهراني في مركز الظهير الأيسر.

ويلعب سبينازولا صاحب الـ30 عامًا مع نادي روما منذ عام 2019 قادمًا من فريق يوفنتوس الإيطالي.

وفي يوم 18 نوفمبر الماضي، كشف الهلال في بيان رسمي له عبر منصة ” إكس” أن الشهراني مصاب في عضلة الساق الخلفية، وذلك أثناء مشاركته في معسكر المنتخب السعودي مؤخرًا.

ويُعاني الهلال حاليًا من غياب كل من ياسر الشهراني ونيمار وناصر الدوسري للإصابة.