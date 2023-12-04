Icon

غزال كاد يموت متجمدًا في كازاخستان Icon تدريب وتوظيف ذوي الإعاقة عبر مبادرة ارتقاء Icon تغريم نجم النصر 1000 دولار Icon القهوة والشاي يساعدان على ممارسة النشاط البدني في الشيخوخة Icon أمريكا تعتقل سفيرها السابق بتهمة التجسس لصالح كوبا Icon تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة سباهان أصفهان Icon حساب المواطن : استعلام سبب عدم الأهلية في 3 خطوات Icon الصقر تنال موافقة البنك المركزي للتأمين على العمالة المنزلية Icon طرح أسهم شركة عبر الخليج للتسويق 10 يناير Icon طريقة إجراء مكالمات فيس تايم مع مستخدمي هواتف آندرويد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
خلال شهر يناير المقبل

سبب تفكير الهلال في ضم نجم روما

الإثنين ٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٦ مساءً
سبب تفكير الهلال في ضم نجم روما
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصبح أحد نجوم نادي روما الإيطالي قريبًا من الانضمام لـ دوري روشن السعودي في يناير المقبل.

وقالت صحيفة Il Romanista الإيطالية إن اللاعب الإيطالي ليوناردو سبينازولا بات قريبًا من مغادرة فريق الجيالوروسي والانضمام لأحد أندية دوري روشن في يناير المقبل.

قد يهمّك أيضاً
ملف الرياض إكسبو 2030 يكسر كل الأرقام

ملف الرياض إكسبو 2030 يكسر كل الأرقام

3 استفسارات وإجاباتها تهم مستفيدي حساب المواطن

3 استفسارات وإجاباتها تهم مستفيدي حساب المواطن

نجم روما البديل الأمثل لـ ياسر الشهراني

ويتنافس الهلال مع الشباب وناديين أخرين من دوري روشن، لكن الهلال يرغب في حسم الصفقة لصالحه نظرًا لرغبته في البحث عن بديل للاعب ياسر الشهراني في مركز الظهير الأيسر.

سبينازولا - روما
سبينازولا

ويلعب سبينازولا صاحب الـ30 عامًا مع نادي روما منذ عام 2019 قادمًا من فريق يوفنتوس الإيطالي.

وفي يوم 18 نوفمبر الماضي، كشف الهلال في بيان رسمي له عبر منصة ” إكس” أن الشهراني مصاب في عضلة الساق الخلفية، وذلك أثناء مشاركته في معسكر المنتخب السعودي مؤخرًا.

ويُعاني الهلال حاليًا من غياب كل من ياسر الشهراني ونيمار وناصر الدوسري للإصابة.

ياسر الشهراني
الشهراني

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجاسر: نستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى أكثر من 330 مليون مسافر
السعودية اليوم

الجاسر: نستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى...

السعودية اليوم
انطلاق الموسم الـ 11 من شاعر المليون غدًا بجوائز 15 مليون درهم
السعودية اليوم

انطلاق الموسم الـ 11 من شاعر المليون...

السعودية اليوم
لقطات لتدفق الشلالات غرب تبوك بعد هطول الأمطار
السعودية اليوم

لقطات لتدفق الشلالات غرب تبوك بعد هطول...

السعودية اليوم
حلم عشاق رابطة محترفي التنس يتحول لحقيقة على الأراضي السعودية
الرياضة

حلم عشاق رابطة محترفي التنس يتحول لحقيقة...

الرياضة
وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات السعودية
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات السعودية

وظائف
التأمينات ترد على موظفة قطاع خاص مفصولة دون إشعار
السعودية اليوم

التأمينات ترد على موظفة قطاع خاص مفصولة...

السعودية اليوم
توقعات بانفراجة وشيكة بعد اللقاء المنتظر بين بايدن وشي
العالم

توقعات بانفراجة وشيكة بعد اللقاء المنتظر بين...

العالم
تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مودريتش وكاسيميرو
الرياضة

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مودريتش وكاسيميرو

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه