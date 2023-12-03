سبب رفض Liverpool ضم كيليان مبابي

رفض نادي Liverpool الإنجليزي، فكرة التعاقد مع اللاعب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في صيف العام المقبل.

Liverpool يفتح الباب لـ السيتي والريال

ولا يرغب مبابي، تجديد عقده مع إدارة باريس سان جيرمان حيث يريد الرحيل، كما يفكر في الانضمام لنادي ريال مدريد الإسباني.

Liverpool لن يفكر في ضم مبابي بسبب راتبه الضخم، مما يجعل ريال مدريد ومانشستر سيتي الإنجليزي، يفكران في ضم النجم الفرنسي صاحب الـ 25 عامًا.

مبابي ليس في قيمة نيمار

وأوضحت صحيفة “آس” الإسبانية، وفقًا لمصادر موثوقة، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان تستبعد حاليًّا تقديم أي عرض لتجديد عقد مبابي.

وأضافت: “نية النادي هي أن يفي اللاعب بالاتفاق الحالي، ويقوم بتنشيط شرط التمديد لعام إضافي حتى 2025، بعدما عانى في السنوات الماضية نظرًا لوجود نيمار، الذي كان لديه وزن أكبر في النادي لأسباب تسويقية واقتصادية”.

وواصلت الصحيفة الإسبانية: “سيواجه النجم الفرنسي نفس المشكلة، حال قرر الانتقال لريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، الذي لديه فينيسيوس جونيور”.

وجاء في ختام التقرير: “سيكون الباب مفتوحًا أمام ريال مدريد لضم مبابي مجانًا، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ولا توجد أي إغراءات من نادي العاصمة الفرنسية لإقناعه بالبقاء”.

جدير بالذكر أن مبابي يلعب مع نادي باريس سان جيرمان منذ عام 2017 قادمًا من نادي موناكو الفرنسي، كما تُوِّج بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي عام 2018.