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سبب سفر محمد العويس إلى فرنسا

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٧ مساءً
سبب سفر محمد العويس إلى فرنسا
المواطن - فريق التحرير

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كشف الحارس محمد العويس، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال والمنتخب السعودي، عن سبب سفره إلى فرنسا.

وقال العويس عبر حسابه في “الإنستجرام”: “إلى فرنسا بإذن الله، للاطمئنان على إصابتي، والعودة أسرع وأقوى دعواتكم”.

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ويُشارك محمد العويس كأساسي في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، إلا أنه تعرض لإصابة في الظهر خلال التدريبات التي سبقت مباراة الحزم، ليُشارك بونو في البطولة القارية للمرة الأولى خلال مواجهة نافباخور الماضية.

وأكدت تقارير أن محمد العويس صاحب الـ32 عامًا، يُنفذ برنامجًا تأهيليًّا حاليًّا، تحت إشراف الجهاز الطبي بنادي الهلال.

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