تهنئة لـ محمد نشمي الفهادي بجائزة أفضل 100 طبيب في العالم وظائف إدارية شاغرة بشركة تهيئة وصيانة الطائرات مانشستر سيتي يتفوق على أوراوا بهدف في الشوط الأول سبب سفر محمد العويس إلى فرنسا وظائف شاغرة لدى هيئة سدايا سيناتور أمريكي: إسرائيل يجب أن تقبل شروط السعوديين وحل الدولتين أولًا محمد بن سلمان القائد الأفضل لإدارة محادثات سلام في 2024 13 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال وظائف شاغرة في البنك الإسلامي العلا حاضرة بقلب المشهد الثقافي العالمي عبر معرضها الفني في 2024
كشف الحارس محمد العويس، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال والمنتخب السعودي، عن سبب سفره إلى فرنسا.
وقال العويس عبر حسابه في “الإنستجرام”: “إلى فرنسا بإذن الله، للاطمئنان على إصابتي، والعودة أسرع وأقوى دعواتكم”.
ويُشارك محمد العويس كأساسي في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، إلا أنه تعرض لإصابة في الظهر خلال التدريبات التي سبقت مباراة الحزم، ليُشارك بونو في البطولة القارية للمرة الأولى خلال مواجهة نافباخور الماضية.
وأكدت تقارير أن محمد العويس صاحب الـ32 عامًا، يُنفذ برنامجًا تأهيليًّا حاليًّا، تحت إشراف الجهاز الطبي بنادي الهلال.