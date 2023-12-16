سبب عدم تحرك الاتحاد لضم محمد صلاح في يناير

كشفت تقارير إعلامية أن نادي الاتحاد لن يتحرك لضم المصري محمد صلاح نجم الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي في يناير المقبل.

وقال النيجيري مايكل إيميليانو مدير كرة القدم في رابطة الدوري السعودي للمحترفين في تصريحات لشبكة Sky Sports: “لن نضغط على صلاح للقدوم إلى دوري روشن، حتى يأتي يجب أن يكون هناك اتفاق بين نادي الاتحاد وليفربول واللاعب”.

وتابع إيميليانو: ” صلاح مثل رونالدو وبنزيما وميسي ودي بروين، يجب أن نكون على استعداد لاستمتاع كبير”.

عرض الاتحاد لضم محمد صلاح

وكان الاتحاد قد دخل في مفاوضات لضم محمد صلاح، وأكدت تقارير أن العرض وصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني، إلا أن إدارة ليفربول والمدرب يورجن كلوب تمسكا باستمراره، ما عرقل إتمام الصفقة.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الاتحاد يرغب في التعاقد مع جوليان وارد، المدير الرياضي السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، الذي رحل عن قلعة أنفيلد الصيف الماضي.

وأضافت: “لعب جوليان وارد، دورًا بارزًا في ضم أليكسيس ماك أليستر الصيف، لكنه رحل عن منصبه بعد شهور قليلة من خلافته لمايكل إدواردز، ويأمل الاتحاد في الاستفادة من سحره الخاص لضم محمد صلاح في الصيف المقبل”.

وتابعت الصحيفة البريطانية: “ما يزال نادي الاتحاد يرغب في التعاقد مع صلاح، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، بعد فشل في ضمه من صفوف ليفربول في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الماضي”.