سبب غياب مارسيلو جروهي عن مباراة الاتحاد والأهلي المصري

قرر المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، استبعاد الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي من مباراة الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية.

غياب مارسيلو جروهي

وذكرت قناة SSC أن الحارس البرازيلي تعرض للإصابة مما دفع المدرب جاياردو للدفع بالحارس المخضرم عبدالله المعيوف.

وكشف المدربان جاياردو والسويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي، تشكيلة المباراة بين الفريقين.

وجاء تشكيل الاتحاد مكونًا من: “عبدالله المعيوف، أحمد حجازي، حسن كادش، زكريا هوساوي، مهند الشنقيطي، فابينيو، نجولو كانتي، فيصل الغامدي، كورونادو، رومارينيو، كريم بنزيما”.

أما تشكيل الأهلي فجاء مكونًا من: “محمد الشناوي، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول، محمد هاني، أحمد نبيل، إمام عاشور، مروان عطية، بيرسي تاو، محمود كهربا، حسين الشحات”.