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نجم الهلال دخل في خلاف مؤخرًا مع مدربه جيسوس

سبب يدفع النصر للتفكير في ضم سلمان الفرج

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٩ مساءً
سبب يدفع النصر للتفكير في ضم سلمان الفرج
المواطن - محمد سمعه

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يبدو أن اللاعب سلمان الفرج، قائد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، قد يفكر في الرحيل عن صفوف أزرق الرياض؛ وذلك بسبب أزمته مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مؤخرًا.

وكان الفرج دخل في أزمة مع جيسوس بعد فوز الهلال على نادي النصر في الأول من ديسمبر بنتيجة 3- 0 في دوري روشن.

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نادي النصر كان فكر في أكثر من مناسبة بالتعاقد مع الفرج لتدعيم خط وسطه، ويبدو أن رحيل الإيفواري سيكو فوفانا المرتقب سيجعل العالمي يحول أنظاره لاستغلال خلاف الفرج مع جيسوس لضم نجم الهلال لصفوفه.

تفاصيل أزمة سلمان الفرج

وقال الإعلامي ”عبدالرحمن الحميدي” في برنامج “برا الـ 18″: “جيسوس كان دفع بسلمان الفرج في الدقيقة الـ 98 في مباراة النصر في الديربي، وبعد المباراة، طلب الفرج من جيسوس عدم الدفع به متأخرًا في حال كان الهلال حاسمًا لنتيجة المباراة”.

وأضاف الحميدي: “جيسوس دفع بالفرج أساسيًّا في مباراة آسيوية وفي مباراة الطائي بدوري روشن، ثم جلس في مباراة التعاون على دكة الاحتياط، وعندما قرر جيسوس الدفع بالفرج رفض اللاعب لأن الهلال كان حاسمًا لمباراة التعاون والفرج كان سيشارك في الوقت بدل الضائع أي أنه ليس له دور”.

وتابع: “عبدالإله المالكي اعتذر عن المشاركة في مباراة الهلال والتعاون بسبب خلافه مع المدرب، فهنا قرر جيسوس معاقبة الفرج وعبدالإله المالكي”.

وكان الفرج رد على تصريحات جيسوس بعد مباراة الهلال والوحدة قائلًا: “الثقة بالنفس ضرورية، والتخاذل عن موقفك جبن، أكبر راس إذا بغى مضرتك اصمد له”.

ونشر الفرج صورة أخرى لقميص الهلال عبر حسابه في سناب شات بعنوان : “العشق الذي لن يتغير مهما حصل ومهما تغيرت أمور في حياتي، الهلال هو المهم”.

 

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