سبب يدفع النصر للتفكير في ضم سلمان الفرج

يبدو أن اللاعب سلمان الفرج، قائد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، قد يفكر في الرحيل عن صفوف أزرق الرياض؛ وذلك بسبب أزمته مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مؤخرًا.

وكان الفرج دخل في أزمة مع جيسوس بعد فوز الهلال على نادي النصر في الأول من ديسمبر بنتيجة 3- 0 في دوري روشن.

نادي النصر كان فكر في أكثر من مناسبة بالتعاقد مع الفرج لتدعيم خط وسطه، ويبدو أن رحيل الإيفواري سيكو فوفانا المرتقب سيجعل العالمي يحول أنظاره لاستغلال خلاف الفرج مع جيسوس لضم نجم الهلال لصفوفه.

تفاصيل أزمة سلمان الفرج

وقال الإعلامي ”عبدالرحمن الحميدي” في برنامج “برا الـ 18″: “جيسوس كان دفع بسلمان الفرج في الدقيقة الـ 98 في مباراة النصر في الديربي، وبعد المباراة، طلب الفرج من جيسوس عدم الدفع به متأخرًا في حال كان الهلال حاسمًا لنتيجة المباراة”.