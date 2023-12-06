Icon

قانوني يسخر بعد رفض احتجاج الهلال ضد طرد علي البليهي Icon جماهير الأهلي تدعم ضمك ضد الاتحاد Icon بوتين يدعو ولي العهد لزيارة روسيا Icon قائمة نادي الاتحاد لـ كأس العالم للأندية 2023 Icon تايلور سويفت شخصية عام 2023 بعدما تجاوزت إيراداتها مليار دولار Icon هل ستستمر ضريبة القيمة المضافة 15%؟ Icon ولي العهد لمترجم بوتين: السعودية أُعيد توحيدها ولم تكن مستعمرة من قبل Icon سبب يمنح برشلونة الفرصة للتخلص من ليفاندوفسكي لـ الأهلي Icon الجاذبية آخر العروض الأرجنتينية بجامعة الأميرة نورة Icon القنوات الناقلة لـ مباراة مان يونايتد ضد تشيلسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
إما في يناير أو في صيف 2024

سبب يمنح برشلونة الفرصة للتخلص من ليفاندوفسكي لـ الأهلي

الأربعاء ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٢ مساءً
سبب يمنح برشلونة الفرصة للتخلص من ليفاندوفسكي لـ الأهلي
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

ارتبط اسم النجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة الإسباني، بالانضمام للنادي الأهلي في دوري روشن خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتراجع مستوى النجم البولندي مؤخرًا مما دفع المدرب تشافي مدرب برشلونة للتفكير في التخلص منه في يناير أو في صيف عام 2024.

قد يهمّك أيضاً
النصر يتأهل بدون هزيمة للمرة الأولى

النصر يتأهل بدون هزيمة للمرة الأولى

ضبط مواطن لترويجه 44 كجم من الحشيش و 68.740 قرصًا محظور التداول

ضبط مواطن لترويجه 44 كجم من الحشيش و 68.740 قرصًا محظور التداول

وذكر الإعلامي “محمد القاعود” المقرب من الأهلي عبر حسابه في منصة “إكس” أن الأهلي برئاسة خالد العيسى استقر على التعاقد مع النجم البولندي إما في يناير أو في صيف العام المقبل.

ويرغب برشلونة في فسخ العقد مع النجم البولندي بسبب مستواه الفني السيئ.

راتب ليفاندوفسكي

وكان برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، قال: إن مسؤولي نادي برشلونة لاحظوا انخفاض مستوى ليفاندوفسكي في الموسم الرياضي الحالي، نظرًا لتقدمه في العمر؛ حيث يبلغ 35 عامًا، بجانب الراتب الضخم الذي يحصل عليه.

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي – المصدر @FCBarcelona

وأشار البرنامج الإسباني، إلى أن المهاجم البولندي حصل في موسمه الأول مع برشلونة على 10 ملايين يورو، إلا أن راتبه ارتفع هذا الموسم إلى 13 مليونًا، وسيصل إلى 16 في الموسم المقبل.

وتُمني إدارة نادي برشلونة النفس بالحصول على عائد مالي كبير من بيع ليفاندوفسكي، خاصة أنها دفعت 50 مليونًا من أجل شرائه، وتأمل في بيعه بدوري روشن السعودي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الرائد السبت المقبل في الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبث على أعمدة مترو الرياض ومقترحات بحلول حاسمة
السعودية اليوم

عبث على أعمدة مترو الرياض ومقترحات بحلول...

السعودية اليوم
الترفيه

الفنانون السعوديون يرحبون بـ بيومي فؤاد على...

الترفيه
وظائف شاغرة في مطارات جدة
وظائف

وظائف شاغرة في مطارات جدة

وظائف
بيت زيلا تجربة رعب مستوحاة من قصة حقيقية في موسم الرياض
الترفيه

بيت زيلا تجربة رعب مستوحاة من قصة...

الترفيه
وظائف شاغرة في مستشفيات رعاية
وظائف

وظائف شاغرة في مستشفيات رعاية

وظائف
مايكروسوفت تختبر ميزة توفر الطاقة في ويندوز 11
تكنولوجيا

مايكروسوفت تختبر ميزة توفر الطاقة في ويندوز...

تكنولوجيا
الحياة الفطرية : تمت السيطرة على تمساح الشرقية
السعودية اليوم

الحياة الفطرية : تمت السيطرة على تمساح...

السعودية اليوم
الكرملين: بوتين سيناقش قضايا سوق النفط خلال زيارته إلى السعودية والإمارات
السوق

الكرملين: بوتين سيناقش قضايا سوق النفط خلال...

السوق

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه