سبب يمنح برشلونة الفرصة للتخلص من ليفاندوفسكي لـ الأهلي

ارتبط اسم النجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة الإسباني، بالانضمام للنادي الأهلي في دوري روشن خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتراجع مستوى النجم البولندي مؤخرًا مما دفع المدرب تشافي مدرب برشلونة للتفكير في التخلص منه في يناير أو في صيف عام 2024.

وذكر الإعلامي “محمد القاعود” المقرب من الأهلي عبر حسابه في منصة “إكس” أن الأهلي برئاسة خالد العيسى استقر على التعاقد مع النجم البولندي إما في يناير أو في صيف العام المقبل.

ويرغب برشلونة في فسخ العقد مع النجم البولندي بسبب مستواه الفني السيئ.

راتب ليفاندوفسكي

وكان برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، قال: إن مسؤولي نادي برشلونة لاحظوا انخفاض مستوى ليفاندوفسكي في الموسم الرياضي الحالي، نظرًا لتقدمه في العمر؛ حيث يبلغ 35 عامًا، بجانب الراتب الضخم الذي يحصل عليه.

وأشار البرنامج الإسباني، إلى أن المهاجم البولندي حصل في موسمه الأول مع برشلونة على 10 ملايين يورو، إلا أن راتبه ارتفع هذا الموسم إلى 13 مليونًا، وسيصل إلى 16 في الموسم المقبل.

وتُمني إدارة نادي برشلونة النفس بالحصول على عائد مالي كبير من بيع ليفاندوفسكي، خاصة أنها دفعت 50 مليونًا من أجل شرائه، وتأمل في بيعه بدوري روشن السعودي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الرائد السبت المقبل في الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن.