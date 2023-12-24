18 وظيفة بـ شركة تحكم المشغلة لنظام ساهر سبكيم ترسي عقداً بـ500 مليون دولار لزيادة إنتاج السعودية للإيثلين القاهرة جدة ثاني أكثر رحلات جوية ازدحامًا في العالم الاقتصاد الرقمي السعودي يحقق طفرة تتجاوز 100 مليار دولار أمطار رعدية وضباب على 6 مناطق السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن الداعي لاتخاذ خطوات عاجلة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وليد الفراج: الاتحاد سيعاني من غياب 11 لاعبًا أمام النصر جداول الحصص الدراسية للأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الثاني ترتيب دوري روشن بعد خسارة الاتحاد موعد مباراة الوحدة والرياض في ختام الجولة الـ18
أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات “سبكيم” عن ترسيه عقد أعمال الهندسة والتوريد والتوسعة على شركة (SGC – eTEC) وذلك لزيادة إنتاج مصنع تكسير الإيثلين في الشركة السعودية للإيثلين والبولي إيثيلين، أحد المشاريع المشتركة لشركة التصنيع والصحراء للأوليفينات، والتي تمتلكها شركة الصحراء للبتروكيماويات بنسبة 32.55%.
وقالت “سبكيم العالمية” في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الأحد، إن تكلفة العقد تقدر بمبلغ 500 مليون دولار.
وأضافت الشركة، أنه من المتوقع اكتمال المشروع والبدء بالإنتاج في النصف الأول من العام 2026م، بزيادة إنتاج الأوليفينات في مصنع تكسير الإيثلين بنسبة تقديرية 18%، وبحسب العقود والأسعار المتوقعة سيسهم ذلك إيجابا على قوائم شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) المالية الموحدة. وسيتم الإعلان أن أي تطورات جوهرية لاحقاً.