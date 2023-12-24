سبكيم ترسي عقداً بـ500 مليون دولار لزيادة إنتاج السعودية للإيثلين

أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات “سبكيم” عن ترسيه عقد أعمال الهندسة والتوريد والتوسعة على شركة (SGC – eTEC) وذلك لزيادة إنتاج مصنع تكسير الإيثلين في الشركة السعودية للإيثلين والبولي إيثيلين، أحد المشاريع المشتركة لشركة التصنيع والصحراء للأوليفينات، والتي تمتلكها شركة الصحراء للبتروكيماويات بنسبة 32.55%.

تكلفة العقد

وقالت “سبكيم العالمية” في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الأحد، إن تكلفة العقد تقدر بمبلغ 500 مليون دولار.

وأضافت الشركة، أنه من المتوقع اكتمال المشروع والبدء بالإنتاج في النصف الأول من العام 2026م، بزيادة إنتاج الأوليفينات في مصنع تكسير الإيثلين بنسبة تقديرية 18%، وبحسب العقود والأسعار المتوقعة سيسهم ذلك إيجابا على قوائم شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) المالية الموحدة. وسيتم الإعلان أن أي تطورات جوهرية لاحقاً.