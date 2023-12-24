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سبكيم ترسي عقداً بـ500 مليون دولار لزيادة إنتاج السعودية للإيثلين

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٥ صباحاً
سبكيم ترسي عقداً بـ500 مليون دولار لزيادة إنتاج السعودية للإيثلين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات “سبكيم” عن ترسيه عقد أعمال الهندسة والتوريد والتوسعة على شركة (SGC – eTEC) وذلك لزيادة إنتاج مصنع تكسير الإيثلين في الشركة السعودية للإيثلين والبولي إيثيلين، أحد المشاريع المشتركة لشركة التصنيع والصحراء للأوليفينات، والتي تمتلكها شركة الصحراء للبتروكيماويات بنسبة 32.55%.

تكلفة العقد

وقالت “سبكيم العالمية” في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الأحد، إن تكلفة العقد تقدر بمبلغ 500 مليون دولار.

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وأضافت الشركة، أنه من المتوقع اكتمال المشروع والبدء بالإنتاج في النصف الأول من العام 2026م، بزيادة إنتاج الأوليفينات في مصنع تكسير الإيثلين بنسبة تقديرية 18%، وبحسب العقود والأسعار المتوقعة سيسهم ذلك إيجابا على قوائم شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) المالية الموحدة. وسيتم الإعلان أن أي تطورات جوهرية لاحقاً.

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