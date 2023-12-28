ستيفن جيرارد: نحتاج للتدعيم وأتحمل مسؤولية التعادل

شدد المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، على أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق؛ يحتاج إلى التدعيم بصفقات مميزة في الميركاتو الشتوي المقبل.

ستيفن جيرارد يتحمل مسؤولية التعادل

وقال ستيفن جيرارد في المؤتمر الصحافي بعد مباراة الاتفاق ضد الحزم: “أنا أتحمل المسؤولية عن هذه النتيجة أمام الحزم، وأكرر التأكيد أننا بحاجة للتدعيم في الشتوية”.

وعن القدرات المالية التي قد تمنع عقد صفقات مميزة، قال ستيفن جيرارد: “أتحدث دائمًا عن الأثر الممكن حصوله في حال عقد صفقات مميزة من حيث الطريقة والنهج والطموح، لا يمكن أن أضع اللوم على أحد ولكن يحب أن أطرح متطلباتي”.

وبشأن مشاكل الاتفاق الهجومية حتى مع عودة موسىٰ ديمبلي، قال ستيفن جيرارد: “كان الأثر جيد ولكن لو نظرنا إلى الحلول الموجودة في الهلال بوجود ميتروفيتش ومالكوم أو في النصر بوجود رونالدو وتاليسكا وحتى ماني.. هنا يتضح الفارق”.

تعادل الاتفاق ضد الحزم

ولعب الاتفاق ضد الحزم على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، مساء اليوم الخميس، في افتتاح منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق رصيده إلى 25 نقطة، ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الحزم إلى 13 نقطة، ويتواجد في المركز الأخير.