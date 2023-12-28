Icon

الانتصارات تغيب عن الاتفاق للمباراة الـ8 تواليًا Icon ستيفن جيرارد: نحتاج للتدعيم وأتحمل مسؤولية التعادل Icon إصابة شخصين في حريق منزل بحي قنيع ببيشة Icon وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة Icon وظائف شاغرة للجنسين في التأهيل والإحلال Icon وظائف شاغرة بوزارة الطاقة في 5 مدن Icon مالكوم يغيب عن الهلال للمرة الأولى Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة لدى المياه الوطنية Icon تتويح ألكاراز بكأس موسم الرياض للتنس بالفوز على دجوكوفيتش Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
متمنيًا التعاقد مع صفقات مميزة

ستيفن جيرارد: نحتاج للتدعيم وأتحمل مسؤولية التعادل

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٠ مساءً
ستيفن جيرارد: نحتاج للتدعيم وأتحمل مسؤولية التعادل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شدد المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، على أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق؛ يحتاج إلى التدعيم بصفقات مميزة في الميركاتو الشتوي المقبل.

ستيفن جيرارد يتحمل مسؤولية التعادل

وقال ستيفن جيرارد في المؤتمر الصحافي بعد مباراة الاتفاق ضد الحزم: “أنا أتحمل المسؤولية عن هذه النتيجة أمام الحزم، وأكرر التأكيد أننا بحاجة للتدعيم في الشتوية”.

قد يهمّك أيضاً
غزة تهدد فرص بايدن في انتخابات 2024

غزة تهدد فرص بايدن في انتخابات 2024

حرس الحدود يستعرض وسائل البحث والإنقاذ والسلامة البحرية

حرس الحدود يستعرض وسائل البحث والإنقاذ والسلامة البحرية

الاتفاق والحزم بدوري روشن
جانب من مباراة الاتفاق والحزم – المصدر @alhazem_fc

وعن القدرات المالية التي قد تمنع عقد صفقات مميزة، قال ستيفن جيرارد: “أتحدث دائمًا عن الأثر الممكن حصوله في حال عقد صفقات مميزة من حيث الطريقة والنهج والطموح، لا يمكن أن أضع اللوم على أحد ولكن يحب أن أطرح متطلباتي”.

وبشأن مشاكل الاتفاق الهجومية حتى مع عودة موسىٰ ديمبلي، قال ستيفن جيرارد: “كان الأثر جيد ولكن لو نظرنا إلى الحلول الموجودة في الهلال بوجود ميتروفيتش ومالكوم أو في النصر بوجود رونالدو وتاليسكا وحتى ماني.. هنا يتضح الفارق”.

الاتفاق
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

تعادل الاتفاق ضد الحزم

ولعب الاتفاق ضد الحزم على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، مساء اليوم الخميس، في افتتاح منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق رصيده إلى 25 نقطة، ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الحزم إلى 13 نقطة، ويتواجد في المركز الأخير.

الاتفاق والحزم
جانب من المباراة – المصدر @Ettifaq

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بفروع قطار سار
وظائف

وظائف شاغرة بفروع قطار سار

وظائف
القتل تعزيراً لمواطن قَتَل زوجة أخيه وابنتها دهساً بسيارته
السعودية اليوم

القتل تعزيراً لمواطن قَتَل زوجة أخيه وابنتها...

السعودية اليوم
3 طرق لتسديد الرخصة المهنية
السعودية اليوم

3 طرق لتسديد الرخصة المهنية

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في فروع روشن العقارية
وظائف

وظائف شاغرة في فروع روشن العقارية

وظائف
13 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال
وظائف

13 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

وظائف
عدم حضور النصر لـ اجتماع توثيق البطولات السعودية يثير الجدل .. والجماهير تكشف السبب
الرياضة

عدم حضور النصر لـ اجتماع توثيق البطولات...

الرياضة
كيفية تأمين محادثات واتساب ويب بكلمة مرور
تكنولوجيا

كيفية تأمين محادثات واتساب ويب بكلمة مرور

تكنولوجيا
إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين
السعودية اليوم

إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه