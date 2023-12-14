سجل مميز لـ الاتحاد ضد الفرق المصرية

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مواصلة تألقه أمام الأندية المصري، وتجاوز عقبة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي يصطدم بالعميد

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الأهلي المصري، يوم غد الجمعة، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وتأهل العميد إلى هذا الدور، بعدما تجاوز عقبة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في المباراة الافتتاحية، فيما يُشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا.

تألق الاتحاد ضد الأندية المصرية

ويتسلح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بسجل مميز ضد الأندية المصري قبل صدامه أمام الأهلي، حيث خاض 10 مواجهات ضدهم، ونجح في تحقيق 7 انتصارات، وخسر مرة واحدة، وتعادل مرتين.

وتعود أولى مواجهات العميد أمام الأندية المصرية إلى كأس العرب للأندية الأبطال عام 1987، عندما فاز على الترسانة بهدف، قبل أن يتجاوز الأهلي بهدف أيضًا في بطولة النخبة العربية عام 1995.

وفي كأس السوبر المصري السعودي، فاز الاتحاد على الأهلي بهدف نظيف في 2001، وفاز على الإسماعيلي بهدف في نسخة عام 2003، واصطدم بالزمالك؛ وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، وفاز الأبيض بركلات الترجيح.

وتعادل العميد ضد الإسماعيلي بنتيجة 2- 2، في كأس العرب 2004، قبل أن يخسر إيابًا بهدف نظيف، وفي النسخة التالية من البطولة، فاز على غزل المحلة ذهابًا وإيابًا بنتيجة 2- 1 و3- 1، وتغلب على الأهلي في كأس العالم للأندية 2005.