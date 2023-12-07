سجل مميز لـ الشباب على ملعبه ضد الاتفاق

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواصلة تألقه ضد الاتفاق ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

تألق الشباب ضد الاتفاق

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الاتفاق، بعد قليل، على ملعب الأول في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لم يخسر عند استضافته الاتفاق ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين خلال 13 مباراة، حيث نجح في الفوز 9 مرات، وتعادل 4 مرات.

وأشارت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق واحدٌ من 11 فريقًا لم يخسر ضدها الليوث على أرضه في الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009.

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الليوث المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الثامن برصيد 23 نقطة.