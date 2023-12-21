سجل مميز لـ نادي الخليج في ملعبه

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج مستوى مميزًا على ملعبه، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، قبل مباراته ضد الفيحاء اليوم.

نادي الخليج يتألق في ملعبه

ومن المقرر أن يلعب الخليج ضد الفيحاء، بعد قليل، على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج بشكل مميز في آخر 4 مباريات على أرضه “فوزان وتعادلان”، ونجح في تحقيق الانتصار في آخر مواجهتين بدوري روشن السعودي.

ويأمل الخليج في استغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي في ملعبه بدوري روشن السعودي، فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لاستعادة نغمة الانتصارات والظهور بشكل مميز.

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، وبفارق الأهداف عن الفيحاء صاحب المركز الـ11.