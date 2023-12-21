Icon

طوارئ في أوروبا بسبب بيا Icon مشروعات نيوم في 2023 تبهر العالم بأحدث الوجهات السياحية الفاخرة Icon الرياض تمتلك دبلوماسية تمنحها الكلمة الأولى بمستقبل فلسطين وإسرائيل Icon ليفاندوفسكي يُغضب تشافي Icon وزارة الصحة تعلن عن وظائف لخريجي البكالوريوس والماجستير Icon الهلال يستهدف الفوز الـ11 تواليًا Icon السديس يتبنى مقترحات مدرسي الحرم المكي: أنتم صناع قصص النجاح Icon مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلالًا غذائية في خربة العدس بقطاع غزة Icon سجل مميز لـ نادي الخليج في ملعبه Icon 3 فرق سعودية بالمستوى الأول في قرعة دوري أبطال آسيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
قبل مواجهة الفيحاء اليوم

سجل مميز لـ نادي الخليج في ملعبه

الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٧ مساءً
سجل مميز لـ نادي الخليج في ملعبه
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج مستوى مميزًا على ملعبه، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، قبل مباراته ضد الفيحاء اليوم.

نادي الخليج يتألق في ملعبه

ومن المقرر أن يلعب الخليج ضد الفيحاء، بعد قليل، على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
السعودية الأولى في الرماية على ظهر الخيل والثالثة في التقاط الأوتاد

السعودية الأولى في الرماية على ظهر الخيل والثالثة في التقاط الأوتاد

ميلو: الأهلي المصري قوي ونحلم بالتتويج

ميلو: الأهلي المصري قوي ونحلم بالتتويج

نادي الخليج
لاعبو الفريق – المصدر @Khaleejclub

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج بشكل مميز في آخر 4 مباريات على أرضه “فوزان وتعادلان”، ونجح في تحقيق الانتصار في آخر مواجهتين بدوري روشن السعودي.

ويأمل الخليج في استغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي في ملعبه بدوري روشن السعودي، فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لاستعادة نغمة الانتصارات والظهور بشكل مميز.

الخليج - الخليج ضد الفتح - دوري روشن السعودي
لاعبو الخليج – المصدر spl

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، وبفارق الأهداف عن الفيحاء صاحب المركز الـ11.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر @Alfaihaclub

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمريكا تضغط على إسرائيل لتحديد موعد نهاية حرب غزة
العالم

أمريكا تضغط على إسرائيل لتحديد موعد نهاية...

العالم
تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في كأس آسيا 2023
آخر الاخبار

تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في كأس...

آخر الاخبار
انتصار وحيد يفصل الهلال عن رقم قياسي
آخر الاخبار

انتصار وحيد يفصل الهلال عن رقم قياسي

آخر الاخبار
سالم الدوسري يسعى لفض الشراكة مع الجابر
الرياضة

سالم الدوسري يسعى لفض الشراكة مع الجابر

الرياضة
3 أرقام تاريخية لـ حسين الشحات بمونديال الأندية
آخر الاخبار

3 أرقام تاريخية لـ حسين الشحات بمونديال...

آخر الاخبار
موعد مباراة الهلال ضد نافباخور
الرياضة

موعد مباراة الهلال ضد نافباخور

الرياضة
مشهد مهيب لموكب تشييع جنازة أمير الكويت الراحل
السعودية اليوم

مشهد مهيب لموكب تشييع جنازة أمير الكويت...

السعودية اليوم
القناة الناقلة لـ مباراة البرازيل ضد الأرجنتين
الرياضة

القناة الناقلة لـ مباراة البرازيل ضد الأرجنتين

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه