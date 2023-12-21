طوارئ في أوروبا بسبب بيا مشروعات نيوم في 2023 تبهر العالم بأحدث الوجهات السياحية الفاخرة الرياض تمتلك دبلوماسية تمنحها الكلمة الأولى بمستقبل فلسطين وإسرائيل ليفاندوفسكي يُغضب تشافي وزارة الصحة تعلن عن وظائف لخريجي البكالوريوس والماجستير الهلال يستهدف الفوز الـ11 تواليًا السديس يتبنى مقترحات مدرسي الحرم المكي: أنتم صناع قصص النجاح مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلالًا غذائية في خربة العدس بقطاع غزة سجل مميز لـ نادي الخليج في ملعبه 3 فرق سعودية بالمستوى الأول في قرعة دوري أبطال آسيا
يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج مستوى مميزًا على ملعبه، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، قبل مباراته ضد الفيحاء اليوم.
ومن المقرر أن يلعب الخليج ضد الفيحاء، بعد قليل، على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.
وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج بشكل مميز في آخر 4 مباريات على أرضه “فوزان وتعادلان”، ونجح في تحقيق الانتصار في آخر مواجهتين بدوري روشن السعودي.
ويأمل الخليج في استغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي في ملعبه بدوري روشن السعودي، فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لاستعادة نغمة الانتصارات والظهور بشكل مميز.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، وبفارق الأهداف عن الفيحاء صاحب المركز الـ11.