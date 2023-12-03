سحب رعدية ممطرة على مكة المكرمة وجدة والليث

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية على مكة المكرمة وعلى السواحل البحرية خاصة في جدة والليث.

ونشر المركز مقطعًا مصورًا لرادارات الطقس وعلق عليه بالقول: “صور الأقمار الصناعية تُظهر السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة وداخل البحر بمحاذاة المحافظات الساحلية جدة والليث”.

طقس مكة المكرمة

كما نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة، ومحافظة الجموم، مصحوبة برياح شديدة السرعة، تؤدي إلى انعدام في الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.

توقعات الأرصاد اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية.