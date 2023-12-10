سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وضباب على 5 مناطق بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 73 شاملًا الدعم الإضافي ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد ختام مباريات الجولة الـ 16 التكنولوجيا تسرق أوقاتنا وتغير مفهوم وقت الفراغ مداهمة مستودع يديره وافد لإعادة تعبئة الدقيق المدعوم بين الأتربة والحشرات تاوامبا حارسًا لـ الأخدود بعد طرد باولو فيتور الوحدة يصعد مركزًا بعد فوزه على الأخدود بثنائية فوز بشق الأنفس لـ أتالانتا ضد ميلان جداول الحصص الدراسية لكافة المراحل التعليمية الإجازات المتبقية من العام الدراسي 1445هـ
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة وعسير، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية الحدود الشمالية والجوف.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.