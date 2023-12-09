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حلقة دولية من اللصوص سرقوا بضائع

سرقة بضائع بملايين الدولارات عبر موقع أمازون

السبت ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٨ مساءً
سرقة بضائع بملايين الدولارات عبر موقع أمازون
المواطن - فريق التحرير

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رفعت شركة أمازون دعوى قضائية ضد ما أسمته حلقة دولية من اللصوص الذين سرقوا بضائع بملايين الدولارات من الشركة، من خلال سلسلة من عمليات الاحتيال لاسترداد الأموال التي تضمنت شراء المنتجات على أمازون والسعي لاسترداد الأموال دون إعادة البضائع.

دعوى قضائية من أمازون

أعلنت منظمة تُدعى “آر إي كيه كيه” (REKK) عن خدماتها لاسترداد الأموال على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك “ريديت” و”ديسكورد”، وتواصلت مع الجناة عبر تطبيق المراسلة “تليغرام”، حسبما ذكرت أمازون في دعوى قضائية رُفعت الخميس الماضي أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في ولاية واشنطن.

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تحدد الدعوى “آر إي كيه كيه”، وما يقرب من 30 شخصًا من الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة واليونان وليتوانيا وهولندا كمتهمين في المخطط، الذي تضمن اختراق أنظمة أمازون الداخلية ورشوة موظفي الشركة للموافقة على عمليات السداد. فرضت “آر إي كيه كيه” على العملاء، الذين أرادوا الحصول على سلع باهظة الثمن مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة “ماك بوك برو” وإطارات السيارات دون دفع ثمنها، عمولة على أساس قيمة الشراء.

استرداد مبالغ البضائع المبيعة

قالت أمازون في الدعوى القضائية التي رفعتها: “يخدع مخطط المدعى عليهم أمازون في معالجة المبالغ المستردة للمنتجات التي لا يتم إرجاعها أبدًا؛ وأضافت: “بدلًا من إعادة المنتجات كما وعدوا، يحتفظ المدعى عليهم بالمنتج والمبلغ المسترد”.

تسرد الدعوى أكثر من اثنتي عشرة معاملة من يونيو 2022 إلى مايو 2023 جرى فيها استرداد مبالغ البضائع المبيعة على نحو احتيالي. تشمل العناصر المشتراة وحدات تحكم الألعاب والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وحتى عملة ذهبية عيار 24 قيراطًا. حددت الشركة ما لا يقل عن سبعة من موظفي أمازون السابقين الذين شاركوا في السرقة من خلال تلقي رشاوى بآلاف الدولارات للموافقة على المبالغ المستردة على الرغم من عدم إرجاع المنتجات.

إنفاق بالمليارات

سينفق المتسوقون حول العالم 678 مليار دولار على مواقع “أمازون” هذا العام، مما يجعلها هدفًا كبيرًا لعمليات الاحتيال التي تؤدي أحيانًا إلى لوائح اتهام جنائية، يتورط فيها المطلعون على أعمال “أمازون”. في عام 2020، اتُّهم أحد موظفي الشركة في الهند بتلقي رشاوى بقيمة 100 ألف دولار لمنح تجار محددين مزايا على الآخرين الذين يبيعون البضائع على الموقع.

قالت “أمازون” إنها أنفقت 1.2 مليار دولار ووظفت 15 ألف شخص في عام 2022 لمكافحة السرقة والاحتيال وإساءة الاستخدام على موقعها.

قال دارمش ميهتا، نائب رئيس أمازون في الولايات المتحدة والمسؤول عن خدمات البائعين: “عندما يتم اكتشاف الاحتيال، كما في هذه الحالة، تتخذ أمازون مجموعة متنوعة من الإجراءات لوقف النشاط، بما في ذلك إصدار تحذيرات، وإغلاق الحسابات، ومنع الأفراد المتورطين في عمليات الاحتيال في استرداد الأموال من فتح حسابات جديدة”.

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