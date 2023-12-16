سر مقولة البرد سبب كل علة

نبه خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني من أضرار البرد وأمراض الشتاء داعيًا إلى الاهتمام بالصحة والتغذية والتدفئة في موسم الشتاء.

وقال الحصيني: لا يعرف الكثير من الناس أن لبرودة الطقس عدة أضرار على الجسم وأن عليهم الاهتمام بتدفئة الجسم في فصل الشتاء، بارتداء الملابس الثقيلة وتناول المشروبات الساخنة.

أضرار البرد

وتابع أن من المشاكل التي يسببها برودة الطقس، الاصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، جفاف الجلد وهي من المشكلات الأكثر شيوعًا في فصل الشتاء، بسبب التعرض المستمر للهواء الجاف والبارد إضافة إلى مشكلات الجهاز التنفسي والنوبة القلبية.

انخفاض درجات الحرارة

وكانت دراسة حديثة أكدت أن انخفاض درجات الحرارة بمقدار تسع درجات فهرنهايت فقط يمكن أن يقتل ما يقرب من 50 % من الخلايا التي تقاوم البكتيريا والفيروسات داخل فتحات الأنف.

ووجد الباحثون أنه حتى انخفاض طفيف في درجة الحرارة يمكن أن يضعف إلى حد كبير إنتاج المركبات الكهربائية، بالإضافة إلى تدمير الدفاعات الأخرى، مثل الحمض النووي الريبي الصغير الذي يمكنه أيضًا مهاجمة الجراثيم.