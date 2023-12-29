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سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٧ مساءً
سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة
المواطن - فريق التحرير

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شهد سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة حالة من الاستقرار قرب أعلى مستوى حققه المعدن الأصفر خلال الشهر الأخير من العام تحت وطأة زيادة الطلب العالمي التي رفعت أسعار الذهب على مستوى العالم.

سعر الذهب في السعودية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم حوالي 249.41 ريال فيما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية حوالي 228.63 ريال.

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وسجل جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم الجمعة حوالي 218.24 ريال فيما بلغ سعر جرام الذهب في السعودية عيار 18 حوالي 187.06 ريال.

أسعار الذهب العالمية

على المستوى العالمي تتجه أسعار الذهب لتسجيل مكاسب عن إجمالي 2023 بنحو 14%، وسط ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في ظل التوترات في الشرق الأوسط، لكنها تراجعت بصورة طفيفة خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.1 % إلى 2081.70 دولار للأونصة، وارتفع المعدن الأصفر بنحو 14% منذ بداية العام الجاري، ويتجه لتسجيل أفضل مكسب سنوي منذ 2020.

وتلقت أسعار الذهب دعمًا اليوم من تراجع مؤشر الدولار الذي يتجه لتسجيل أسوأ أداء سنوي في 3 أعوام بما يعزز جاذبية المعدن الأصفر لحائزي غيره من العملات.

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