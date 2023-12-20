سعر الذهب في السعودية اليوم عيار 24 بـ246 ريالاً

شهد سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء ارتفاعًا طفيفًا في مستهل التعاملات ضمن سلسلة جني الأرباح التي بدأها المعدن الأصفر خلال الأيام الأخيرة مدفوعًا بارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب في السعودية اليوم

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم 246 ريالاً مقارنة مع 243.53 ريال التي سجلها أول أمس فيما سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية حوالي 225.53 ريال مقارنة مع 223 ريالاً التي سجلها قبل يومين.

أما سعر الذهب عيار 21 فقد بلغ في المتوسط حوالي 215.28 ريال اليوم فيما سجل الذهب عيار 18 حوالي 184.53 ريال مقارنة مع 213.90 ريال و183.34 ريال التي تم تسجيلها أمس الأول.

أسعار الذهب عالميًا

على المستوى العالمي ارتفعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة بينما يترقب المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية المقرر صدورها هذا الأسبوع والتي قد توفر مزيداً من الوضوح بشأن مسار سعر الفائدة.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.6% إلى 2038.59 دولار للأونصة. وجرت تسوية العقود الأميركية الآجلة للذهب مرتفعة 0.6% إلى 2052.1 دولار.

وربحت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 24.03 دولار للأونصة، في حين زاد البلاتين 1.3% إلى 957.08 دولارا. وصعد البلاديوم 3.2% إلى 1222.14 دولار للأوقية، مرتفعاً للجلسة السابعة على التوالي.