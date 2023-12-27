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مع ارتفاع أسعار الذهب عالميًا

سعر جرام الذهب في السعودية عيار 24 يقترب من 250 ريالاً

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٤ صباحاً
سعر جرام الذهب في السعودية عيار 24 يقترب من 250 ريالاً
المواطن - فريق التحرير

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وصل سعر جرام الذهب في السعودية إلى مستويات غير مسبوقة حيث يقترب عيار 24 من حاجز الـ250 ريالاً بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب في العالم.

سعر جرام الذهب في السعودية

وعلى صعيد مبيعات التجزئة سجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 24 حوالي 249 ريالاً مقارنة مع 245 ريالاً التي سجلها قبل أسبوع فيما وصل سعر الذهب عيار 22 في السعودية حوالي 228.28 ريال.

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أما سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية فقد سجل اليوم في بداية التداولات 217.90 ريال مقارنة مع 216.83 ريال التي سجلها يوم أمس فيما وصل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 18 حوالي 186.77 ريال.

أسعار الذهب عالميًا

على المستوى العالمي ارتفع السعر الفوري للذهب في ختام تعاملات يوم أمس بنسبة  0.3% ليصل إلى 2059.79 دولار للأونصة قرب أعلى مستوى في أكثر منذ أسبوعين حين سجل 2070.39 دولار  في الجلسة الماضية واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2069.80 دولار.

وصعدت الفضة 0.1% إلى 24.19 دولار للأوقية، بينما نزل البلاديوم 1.9% إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 1179.60 دولار.

وصعد البلاتين 0.6% إلى 976.75 دولار، مقترباً من أعلى مستوياته منذ الأول من سبتمبر/أيلول في الجلسة السادسة على التوالي من المكاسب.

انخفاض أسعار الفائدة

ويتوقع المضاربون تراجع أسعار الفائدة الأمريكية في مارس المقبل ما يرفع الإقبال على اقتناء الذهب.

ويزيد انخفاض أسعار الفائدة من جاذبية السبائك التي لا تدر عائداً ويضعف العملة الأمريكية، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أكثر جاذبية لأولئك الذين يحملون عملات أخرى.

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