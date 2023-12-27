الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة بزخات البرد وجريان السيول على 11 منطقة سعر جرام الذهب في السعودية عيار 24 يقترب من 250 ريالاً مساند يوضح طريقة رفع شكوى ضد مكاتب الاستقدام تحويل الدراسة عن بعد في تقني الجوف تعليق الدراسة الحضورية في مدارس الحناكية وخيبر غزة تهدد فرص بايدن في انتخابات 2024 طبيب أسنان يجري 32 عملية لمريضته في يوم واحد فقط تفاصيل تكشفها تحقيقات مقتل سعودي وكويتي بانفجار في العراق الحظر الأمريكي لساعات أبل يدخل حيز التنفيذ إعلان الفائزين بجائزة عمار في حفل مبهر
وصل سعر جرام الذهب في السعودية إلى مستويات غير مسبوقة حيث يقترب عيار 24 من حاجز الـ250 ريالاً بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب في العالم.
وعلى صعيد مبيعات التجزئة سجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 24 حوالي 249 ريالاً مقارنة مع 245 ريالاً التي سجلها قبل أسبوع فيما وصل سعر الذهب عيار 22 في السعودية حوالي 228.28 ريال.
أما سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية فقد سجل اليوم في بداية التداولات 217.90 ريال مقارنة مع 216.83 ريال التي سجلها يوم أمس فيما وصل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 18 حوالي 186.77 ريال.
على المستوى العالمي ارتفع السعر الفوري للذهب في ختام تعاملات يوم أمس بنسبة 0.3% ليصل إلى 2059.79 دولار للأونصة قرب أعلى مستوى في أكثر منذ أسبوعين حين سجل 2070.39 دولار في الجلسة الماضية واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2069.80 دولار.
وصعدت الفضة 0.1% إلى 24.19 دولار للأوقية، بينما نزل البلاديوم 1.9% إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 1179.60 دولار.
وصعد البلاتين 0.6% إلى 976.75 دولار، مقترباً من أعلى مستوياته منذ الأول من سبتمبر/أيلول في الجلسة السادسة على التوالي من المكاسب.
ويتوقع المضاربون تراجع أسعار الفائدة الأمريكية في مارس المقبل ما يرفع الإقبال على اقتناء الذهب.
ويزيد انخفاض أسعار الفائدة من جاذبية السبائك التي لا تدر عائداً ويضعف العملة الأمريكية، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أكثر جاذبية لأولئك الذين يحملون عملات أخرى.