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سعود الطبية تجري أول عملية استئصال للمعدة بالمنظار

الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٧ مساءً
سعود الطبية تجري أول عملية استئصال للمعدة بالمنظار
المواطن - فريق التحرير

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نجح فريق طبي متخصص بمدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول في إجراء أول عملية استئصال للمعدة بالمنظار لمقيم في العقد السادس من العمر.

جرعات من العلاج الكيماوي

وأوضحت المدينة أن الفحوصات أثمرت عن تشخيص مبكر بورم سرطاني بالمعدة عن طريق المنظار والفحوصات الأخرى اللازمة، وبعدها تم إعطاء المريض أربع جرعات من العلاج الكيماوي، ومن ثم إجراء العملية المقررة له.

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استئصال كامل المعدة

وأشارت إلى أن العملية أجريت وتم استئصال كامل المعدة مع الغدد اللمفاوية، وعمل وصلة بين الأمعاء والمريء، وكذلك الأمعاء مرة أخرى، وتمت عن طريق المنظار الجراحي بدون فتح جراحي، وغادر المريض المدينة بعد أسبوع بحالة صحية ممتازة.

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