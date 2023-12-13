سعود بن مشعل: ثقة القيادة مسؤولية عظيمة ووسام فخر ومصدر اعتزاز

رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – يحفظهما الله- على الثقة الملكية التي اقتضت تعيينه نائباً لأمير منطقة مكة المكرمة.

خدمة ضيوف الرحمن

وأكد الأمير سعود بن مشعل أن ثقة القيادة بتعيينه نائباً لأمير منطقة مكة المكرمة مسؤولية عظيمة، ووسام فخر ومصدر اعتزاز لاسيما وأن هذه المنطقة العزيزة على قلوبنا تحتضن قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم، وبين جنباتها المشاعر المقدسة، كما أن خدمة ضيوف الرحمن شرف لا يضاهيه شرف، وهذا منهج هذه البلاد المباركة في خدمة المقدسات وقاصديها.

ونوه نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى أن العمل تحت قيادة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل -يحفظه الله- فرصة سانحة للاستفادة من خبرته الطويلة في الإدارة، ودافعاً لمواصلة عجلة التنمية التي سخرت لأجل تحقيقها القيادة – أيدها الله – كافة الإمكانات، وحظيت بمتابعة سموه الكريم منذ توليه إمارة المنطقة.

نعمة الأمن والرخاء

ووجه الأمير سعود بن مشعل رسالة لأهالي منطقة مكة المكرمة أكد خلالها حرصه على خدمتهم وتحقيق تطلعاتهم إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- ، سائلاً الله أن يحفظ للوطن قيادته وأن يديم نعمة الأمن والرخاء والازدهار