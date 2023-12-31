سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف

استهل نائب أمير منطقة مكة الأمير سعود بن مشعل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف، تفقد خلالها مرافق التوسعة السعودية الثالثة واطّلع على سير الأعمال فيها يرافقه وزير الحج والعمرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الدكتور توفيق الربيعة.

سعود بن مشعل يتفقد مرافق التوسعة الثالثة

وأكد نائب أمير منطقة مكة الأمير سعود بن مشعل أن الزيارة تأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وبمتابعة من أمير المنطقة خالد الفيصل، للوقوف على آخر الأعمال في توسعة المسجد الحرام، بهدف التسهيل على ضيوف الرحمن وقاصدي بيت الله ليؤدوا عباداتهم بيسر وسهولة.

وثمّن سموَه لكافة الجهات الأعمال التي يقومون بها والتي تتطلب مضاعفة الجهود لخدمة البقعة الأقدس وقاصديها .

الأعمال التطويرية بالحرم المكي

كما تفقد الأمير سعود بن مشعل أبواب الحرم المكي الشريف واستمع لشرح عن الأعمال التطويرية التي تم تنفيذها في عدد من الأبواب ومنها (باب الفتح و باب العمرة وباب الملك عبدالعزيز)، وكانت آخر الأعمال تـركـيـب الهـلالين الخاصين بمنارتي باب الملك عبدالعزيز التي يتجاوز طولهما أكثر من 130م، ويصل ارتفاعهما إلى ما يقارب 9 أمتار، وقاعدة بعرض 2م لكل هلال.

الأسقف المعلقة المطلة على صحن المطاف

واستمع نائب أمير منطقة مكة لشرحٍ عن الأسقف المعلقة المطلة على صحن المطاف والأعمال التي تمت لتوسعة المطاف “الرواق السعودي”، والتي تم تنفيذها لتوفير مساحة للطائفين والمصلين وفق معايير هندسية عالية الجودة وتم تدعيمها بخدمات تقنية وأنظمة صوت وإنارة حديثة تستوعب التوسعة البالغة مساحتها الإجمالية 12,350م2 107 آلاف طائف في الساعة الواحدة بفارق 10 آلاف طائف عن السابق.

وزار الأمير سعود بن مشعل معرض الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والذي يعرّف الزوار بالخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين والجهود التي تقدمها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، كما زار الساحات الخارجية والتي تحوي مشارب مياه وأماكن للوضوء وتبلغ مساحتها الإجمالية 180 ألف م2.

واستمع الأمير سعود بن مشعل لتفصيل عن مرافق التوسعة السعودية الثالثة والتي يبلغ إجمالي مسطحات البناء فيها 320 ألف م2:

•تتسع لقرابة 300 ألف مصل

•تتكون من دورين و3 أدوار و4 مناسيب مهيأة للصلاة في الجزء الخلفي الشمالي والسطح، ومناسيب خاصة بالحركة وبدروم للخدمات

•تشمل 4 جسور شمالية تربط التوسعة ومبنى الخدمات والمصاطب، إضافة إلى 4 جسور جنوبية تربط التوسعة بالمطاف، وتبلغ إجمالي مساحة الجسور 45 ألف م2

واطلع نائب أمير منطقة مكة على مشروع الخدمات الذي تبلغ مسطحات بنائه 625 ألف م2 ويتضمن مساطب للصلاة على مساحة 130 ألف م2 ويستوعب 33 ألف مصل يحوي:



•دورة مياه

•مستشفى للطوارئ

•272 سلم كهربائي

•60 مصعداً

•مكاتب للجهات الحكومية

واطلع نائب أمير منطقة مكة الأمير سعود بن مشعل على مشروعات:

•الأنفاق

•عبارات الكهرباء وتهدف إلى تعزيز الطاقة الكهربائية بالمسجد الحرام

•الطريق الدائري الأول ويهدف إلى تسهيل حركة المرور في المنطقة المركزية ويبلغ طوله 4640 م.