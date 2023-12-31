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خلال رئاسته اجتماع لجنة الحج المركزية

سعود بن مشعل يوجه بمضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٢ مساءً
سعود بن مشعل يوجه بمضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن
المواطن - فريق التحرير

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إنفاذًا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الأمير خالد الفيصل، رأس نائب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، اجتماع اللجنة والذي تخلله استعراض خطط الجهات والاستعدادات المبكرة لموسم رمضان المقبل.

وأكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسمي العمرة والحج، ما يُحتّم على الجميع مضاعفة الجهود وتكامل العمل لتحقيق ذلك.

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منظومة خدمات متكاملة

وفي بداية الاجتماع استعرضت اللجنة خطط وزارة الحج بالتعاون مع الجهات المعنية والتي تشمل تسهيل إجراءات الاستقبال والمغادرة وجاهزية المرافق السكنية ومتابعة عمليات النقل، بالإضافة إلى استعدادات المنافذ.

فيما قدمت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي شرحًا عن خطتها الرامية لتوفير منظومة خدمات متكاملة تتوزع على مناطق رئيسية تشمل الساحات الخارجية والمصليات وأماكن الاعتكاف والمطاف والمسعى بما يُسهم في تيسير أداء المناسك لـ 107 آلاف طائف في الساعة الواحدة، وتحقيقًا لذلك رفعت الهيئة كادرها البشري إلى قرابة 12 ألف موظف وعامل يساندهم 5 آلاف متطوع ومتطوعة، كما تمت تهيئة المداخل و المخارج كافة بكامل طاقتها الاستيعابية بما فيها التوسعة السعودية الثالثة لتشمل 235 موقعًا للصلاة في المسجد الحرام.

خطة شركة مطارات جدة

وعرضت شركة مطارات جدة خطتها المزمع تنفيذها في مطار الملك عبدالعزيز الدولي حيث تم رفع الجاهزية في جميع نقاط الفرز في جميع الصالات ولأجل ذلك تمت تهيئة 112 بوابة جسور متحركة، و 32 بوابة للحافلات وتجهيز 413 منصة لإنهاء إجراءات الجوازات بالإضافة إلى توفير 354 موقفًا للحافلات، كذلك تم رفع الجاهزية في مركز صحي الصالة الشمالية وتجهيز و22 بصالة الحج والعمرة صالة مكيفة للانتظار

كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال واتُخذت حيالها التوصيات اللازمة.

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