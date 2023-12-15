سعود عبدالحميد يُسجل أول أهدافه مع الهلال

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، الشوط الأول من مباراة الوحدة متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن.

ونجح سعود عبدالحميد في إحراز الهدف الوحيد للأزرق في الدقيقة الـ20، ليكون أول هدف له في الموسم الحالي مع الأزرق.