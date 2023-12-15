Icon

سعود عبدالحميد يُسجل أول أهدافه مع الهلال Icon ارتدوا الملابس الشتوية الثقيلة داخل المدن Icon لقطات منوعة من توافد جماهير الاتحاد والأهلي المصري للجوهرة المشعة Icon موعد مباراة فالنسيا ضد برشلونة والقنوات الناقلة Icon السعودية وإيران تعربان عن التزامهما الكامل بتطبيق اتفاق بكين Icon إيقاف تراخيص وإضافة سيارات الأجرة العامة في 4 مدن Icon خطيب المسجد النبوي : التوحيد دعوة كل الرسل وإن اختلفت شرائعهم Icon سالم الدوسري الصفقة التي يتمناها منصور البلوي للاتحاد Icon غوارديولا يكشف موقف هالاند من مونديال الأندية 2023 Icon تحذير: طريقة جديدة لسرقة رصيدك في البنك دون بيانات البطاقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الموسم الحالي

سعود عبدالحميد يُسجل أول أهدافه مع الهلال

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٦ مساءً
سعود عبدالحميد يُسجل أول أهدافه مع الهلال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، الشوط الأول من مباراة الوحدة متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن.

سعود عبدالحميد - الهلال والوحدة

قد يهمّك أيضاً
سالم الدوسري الصفقة التي يتمناها منصور البلوي للاتحاد

سالم الدوسري الصفقة التي يتمناها منصور البلوي للاتحاد

الجماهير سلاح الاتحاد لعبور الأهلي المصري

الجماهير سلاح الاتحاد لعبور الأهلي المصري

ونجح سعود عبدالحميد في إحراز الهدف الوحيد للأزرق في الدقيقة الـ20، ليكون أول هدف له في الموسم الحالي مع الأزرق.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضوابط العمل خارج أوقات الدوام وأيام العطل والعيدين
السعودية اليوم

ضوابط العمل خارج أوقات الدوام وأيام العطل...

السعودية اليوم
تعادل الأخدود ضد الطائي في الشوط الأول
الرياضة

تعادل الأخدود ضد الطائي في الشوط الأول

الرياضة
تاوامبا سلاح الأخدود لتجاوز النصر
الرياضة

تاوامبا سلاح الأخدود لتجاوز النصر

الرياضة
جوارديولا: هالاند عانى بسبب فضيحة الحكم مع مانشستر سيتي
الرياضة

جوارديولا: هالاند عانى بسبب فضيحة الحكم مع...

الرياضة
إنذار أحمر من الأرصاد على مكة والمدينة وجازان وعسير
السعودية اليوم

إنذار أحمر من الأرصاد على مكة والمدينة...

السعودية اليوم
مانشيني يُحقق فوزه الأول مع الأخضر
آخر الاخبار

مانشيني يُحقق فوزه الأول مع الأخضر

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي

وظائف
تعرف على المتأهلين لـ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
الرياضة

تعرف على المتأهلين لـ ثمن نهائي دوري...

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه