سعود عبدالحميد يُسجل أول أهدافه مع الهلال ارتدوا الملابس الشتوية الثقيلة داخل المدن لقطات منوعة من توافد جماهير الاتحاد والأهلي المصري للجوهرة المشعة موعد مباراة فالنسيا ضد برشلونة والقنوات الناقلة السعودية وإيران تعربان عن التزامهما الكامل بتطبيق اتفاق بكين إيقاف تراخيص وإضافة سيارات الأجرة العامة في 4 مدن خطيب المسجد النبوي : التوحيد دعوة كل الرسل وإن اختلفت شرائعهم سالم الدوسري الصفقة التي يتمناها منصور البلوي للاتحاد غوارديولا يكشف موقف هالاند من مونديال الأندية 2023 تحذير: طريقة جديدة لسرقة رصيدك في البنك دون بيانات البطاقة
أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، الشوط الأول من مباراة الوحدة متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن.
ونجح سعود عبدالحميد في إحراز الهدف الوحيد للأزرق في الدقيقة الـ20، ليكون أول هدف له في الموسم الحالي مع الأزرق.
هدددددف!⚽
سعود عبدالحميد يفتتح أول أهداف الهلال⚽️🔥 #دوري_روشن_السعودي#الهلال_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/MFVTmyTLzi
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2023