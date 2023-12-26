حمدالله يسجل هدفًا مميزًا لـ الاتحاد ورونالدو يرد بالتعادل أوتافيو: طريقة لعبي لم تُغضب المنافسين في السعودية .. وهذا مصيري بعد مغادرة النصر مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع مساعداته في غزة رادار جدة: تكوّنات رعدية على السواحل وداخل البحر لحظة إنقاذ العشرات من حريق مول تجاري في ألبانيا التشكيل الرسمي لكلاسيكو الاتحاد والنصر خطوات تقديم شكوى على مكتب أو شركة الاستقدام عبر مساند رغم عقدة الـ4 سنوات .. تفوق كبير لـ النصر على الاتحاد في جدة أسعار النفط تحافظ على مكاسبها وخام برنت فوق 79 دولارًا سفارة السعودية بالعراق: نتابع حادث العثور على جثة مواطن وكويتي والتحقيقات جارية
أصدرت سفارة المملكة لدى بغداد بيانًا بشأن اختفاء مواطن سعودي ومواطن كويتي في محافظة الأنبار في العراق.
وقالت السفارة في بيانها: إن السلطات المعنية في العراق عثرت اليوم على جثتين تعودان لمواطن سعودي وآخر كويتي، وتتابع السفارة مع السلطات العراقية ملابسات الحادث، ونتائج التحقيقات جارية.
أعربت السفارة عن ألمها وحزنها لهذا الخبر المفجع، وتقدمت بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحيتين، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.