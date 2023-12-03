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سفارة السعودية في الفلبين لجميع المواطنين: احذروا الهزّات الارتدادية

الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٧ صباحاً
سفارة السعودية في الفلبين لجميع المواطنين: احذروا الهزّات الارتدادية
المواطن - فريق التحرير

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حذرت سفارة المملكة في الفلبين المواطنين المتواجدين في جنوب الفلبين ودعت بأخذ الحيطة والحذر من الهزّات الارتدادية المستمرة الناتجة عن الزلزال الذي ضرب محافظة سوريجاو الجنوبية في جزيرة مينداناو مساء أمس السبت 2023/12/02م بقوة 7.6 درجات.

لا خسائر بشرية

ودعت السفارة المواطنين، في بيان لها، إلى أهمية متابعة ما يصدر منها ومن الجهات الفلبينية المختصة فيما يتصل بالهزات.

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وأوضح مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أن الزلزال ضرب على عمق 32 كيلومترًا في منطقة تقع على بعد نحو 21 كلم شمال شرقي هيناتوان.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

 

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