سفارة السعودية في الفلبين لجميع المواطنين: احذروا الهزّات الارتدادية

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حذرت سفارة المملكة في الفلبين المواطنين المتواجدين في جنوب الفلبين ودعت بأخذ الحيطة والحذر من الهزّات الارتدادية المستمرة الناتجة عن الزلزال الذي ضرب محافظة سوريجاو الجنوبية في جزيرة مينداناو مساء أمس السبت 2023/12/02م بقوة 7.6 درجات.
ودعت السفارة المواطنين، في بيان لها، إلى أهمية متابعة ما يصدر منها ومن الجهات الفلبينية المختصة فيما يتصل بالهزات.
وأوضح مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أن الزلزال ضرب على عمق 32 كيلومترًا في منطقة تقع على بعد نحو 21 كلم شمال شرقي هيناتوان.
ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
تحذر السفارة المواطنين المتواجدين في جنوب الفلبين بأخذ الحيطة والحذر من الهزّات الإرتدادية المستمرة الناتجة عن الزلزال الذي ضرب محافظة سوريجاو الجنوبية في جزيرة مينداناو مساء أمس السبت 2023/12/02م بقوة 7.6 درجات ، ومتابعة ما يصدر من السفارة والجهات المختصة الفلبينية ،
— Saudi Embassy in Philippines (@KSAembassyPH) December 3, 2023