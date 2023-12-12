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سفراء التراث تزور الزلفي الخميس للتعريف بتاريخها 

الثلاثاء ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٦ مساءً
سفراء التراث تزور الزلفي الخميس للتعريف بتاريخها 
المواطن - فريق التحرير

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يزور وفد من جمعية سفراء التراث، برئاسة المهندس طلال الشرهان، رئيس مجلس الإدارة، الخميس المقبل، محافظة الزلفي؛ وذلك بهدف التعريف بتاريخ هذه المحافظة وتراثها الأصيل.

وتحظى الزيارة بدعم ومباركة من وزارة الثقافة وهيئة التراث، وعدد من شركاء النجاح وهم غرفة الزلفي كراعٍ إستراتيجي، وفندق مداريم راعيًا للضيافة، وطريق الحرير الدولية كراعٍ ناقل والراعي الماسي هايتك إكسبريس الدولية.

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ويأتي ذلك دعمًا لرؤية المملكة 2030 في تعريف جميع فئات المجتمع بتاريخ كل المناطق في مملكتنا الغالية.

جولات مختلفة

وسيتضمن برنامج الزيارة التي تستمر خلال الفترة من 1- 4/ 6/ 1445هـ الموافق 14- 17/ 12/ 2023م، جولات لأبرز الأماكن التاريخية والأثرية ومنها (المطل الشرقي- جادة البعارين في متنزه الزيتون- متحف خليف العيد الجيلوجي- المطل الغربي- عين جزرة- قرية المنسف- قرية العقلة التراثية- روضة السبلة- وادي سمنان- وادي عريعرة).

وفي اليوم الأخير يُختتم البرنامج بزيارة مكتب هيئة التراث بالمحافظة ومكتب الغرفة التجارية، ثم زيارة محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية سفراء التراث، المهندس طلال الشرهان، أن هذه الزيارة تأتي حرصًا من الجمعية بأداء دورها في إبراز والتعريف بالمواقع التراثية والأثرية التي لها أهمية كبيرة في حياة الأمم من خلال فريق عمل متخصص بجمع المعلومات وتكوين محتوى ثقافي وتراثي.

 

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