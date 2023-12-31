وظائف شاغرة لدى فروع شركة NOMAC سقوط آرسنال في فخ الخسارة أمام فولهام بريدة تسجل أعلى كميات الأمطار اليوم 12 وظيفة شاغرة في شركة بترو رابغ أجمل 3 أهداف في الجولة الـ19 بدوري روشن 52 مقعداً قيادياً في تعليم الرياض وفق الهيكل التنظيمي الجديد أكبر 3 اقتصادات عربية تنضم لبريكس في بداية 2024 السياحة السعودية أصبحت تضاهي المدن الكبرى بأوروبا و أمريكا عرض رسمي من الأهلي لضم كيميتش 16 شاحنة إغاثية سعودية جديدة تدخل غزة عبر معبر رفح
سقط الفريق الكروي الأول بنادي آرسنال في فخ الخسارة أمام مضيفه فولهام بنتيجة 2-1 مساء اليوم في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.
وكان ساكا أحرز هدف التقدم للجانرز في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول، ثم تعادل المكسيكي راؤول خيمينز لفريق فولهام في الدقيقة الـ30.
وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب بوبي ريد الهدف الثاني لفريق فولهام في الدقيقة الـ60.
وبعد المباراة، أصبح رصيد فولهام 24 نقطة في المركز الـ13 بينما تجمد رصيد آرسنال عند 40 نقطة في المركز الرابع.
وكانت مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من أمس، بفوز تشيلسي على لوتون تاون بنتيجة 3-2، وفاز أستون فيلا على بيرنلي بنتيجة 3-2، وفاز مانشستر سيتي على شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-0، وفاز كريستال بالاس على برينتفورد بنتيجة 3-1، وفاز وولفرهامبتون على إيفرتون بثلاثية دون رد، بينما فاز نوتنغهام فورست على مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1.
وفي مباراتي اليوم، فاز فولهام على آرسنال بنتيجة 2-1، وفاز توتنهام على بورنموث بنتيجة 3-1.
وفي الغد، تنطلق مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت السعودية.