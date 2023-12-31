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في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي

سقوط آرسنال في فخ الخسارة أمام فولهام

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٥ مساءً
سقوط آرسنال في فخ الخسارة أمام فولهام
المواطن - محمد سمعه

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سقط الفريق الكروي الأول بنادي آرسنال في فخ الخسارة أمام مضيفه فولهام بنتيجة 2-1 مساء اليوم في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

آرسنال ضد فولهام

وكان ساكا أحرز هدف التقدم للجانرز في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول، ثم تعادل المكسيكي راؤول خيمينز لفريق فولهام في الدقيقة الـ30.

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وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب بوبي ريد الهدف الثاني لفريق فولهام في الدقيقة الـ60.

وبعد المباراة، أصبح رصيد فولهام 24 نقطة في المركز الـ13 بينما تجمد رصيد آرسنال عند 40 نقطة في المركز الرابع.

آرسنال

وكانت مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من أمس، بفوز تشيلسي على لوتون تاون بنتيجة 3-2، وفاز أستون فيلا على بيرنلي بنتيجة 3-2، وفاز مانشستر سيتي على شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-0، وفاز كريستال بالاس على برينتفورد بنتيجة 3-1، وفاز وولفرهامبتون على إيفرتون بثلاثية دون رد، بينما فاز نوتنغهام فورست على مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1.

وفي مباراتي اليوم، فاز فولهام على آرسنال بنتيجة 2-1، وفاز توتنهام على بورنموث بنتيجة 3-1.

وفي الغد، تنطلق مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت السعودية.

آرسنال

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