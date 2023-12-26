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في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي

سقوط بيرنلي ضد ليفربول بثنائية في عقر داره

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٤ مساءً
سقوط بيرنلي ضد ليفربول بثنائية في عقر داره
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول فوزًا سهلًا على حساب مضيفه بيبرنلي بنتيجة 2- 0، وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإنجليزي.

بيرنلي ضد ليفربول

وافتتح اللاعب الأوروجوياني داروين نونيز الأهداف لنادي ليفربول في الدقيقة السادسة من تصويبة قوية.

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وحافظ الريدز على تفوقه، لينتهي الشوط الأول من مباراة بيرنلي ضد ليفربول، بتفوق ليفربول بهدف دون رد.

بيرنلي ضد ليفربول

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح النجم البرتغالي ديوجو جوتا في إحراز الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة الـ92 بعد تمريرة متقنة بكعب القدم من اللاعب الكولومبي لويس دياز.

وبعد المباراة، أصبح رصيد ليفربول 42 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 11 نقطة في المركز الـ19 “قبل الأخير”.

 

 

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