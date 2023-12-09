سقوط مان يونايتد ضد بورنموث بثلاثية

انتهت مباراة مان يونايتد ضد بورنموث، مساء اليوم، بفوز فريق بورنموث بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مان يونايتد ضد بورنموث

اللاعب الإنجليزي دومينيك سولانكي نجح في إحراز الهدف الأول لفريق بورنموث في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من مباراة مان يونايتد ضد بورنموث، واصل بورنموث تفوقه هجوميًا ليضيف هدفين عبر كل من فيليب بيلينج وماركوس سينسي في الدقيقتين الـ 68 والـ 74.

وبعد المباراة، أصبح رصيد بورنموث 19 نقطة في المركز الـ13، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 27 نقطة في المركز السادس.

مباريات السبت في الدوري الإنجليزي

وكانت مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من اليوم، بفوز ليفربول على كريستال بالاس بنتيجة 2-1.

وفاز شيفيلد يونايتد على برينتفورد بهدف دون رد، وفاز بورنموث على مانشستر يونايتد بثلاثية دون رد، وتعادل وولفرهامبتون مع نوتنغهام فورست بهدف لكل فريق، وتعادل برايتون مع بيرنلي بهدف لكل فريق.

بينما في الثامنة والنصف من مساء اليوم تُقام مباراة أستون فيلا وآرسنال.

وفي الغد، تُقام مباريات ” إيفرتون وتشيلسي” و ” فولهام ضد وست هام يونايتد” و ” لوتون تاون ضد مانشستر سيتي” في الخامسة مساءً بتوقيت المملكة، بينما في السابعة والنصف مساءً، تقام مباراة نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام هوتسبير.