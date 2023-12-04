سقوط نابولي ضد الإنتر بثلاثية

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انتهت مباراة نابولي ضد الإنتر، بفوز إنتر ميلان بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الإيطالي.
ونجح النجم التركي هاكان تشالهانوجلو في إحراز الهدف الأول لإنتر ميلان في الدقيقة الـ44 من تصويبة قوية.
وفي الشوط الثاني، سجل الإنتر هدفين عبر الإيطالي نيكولو باريلا والفرنسي ماركوس تورام في الدقيقتين الـ 63 والـ85.
وبعد المباراة، أصبح رصيد الإنتر 35 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد نابولي عند 24 نقطة في المركز الخامس.
3 أهداف
3 نقاط
شباك نضيفة
استعادة الصدارة
إنتر يفوز على نابولي 3-0 في الكالتشيو
شاهد أهداف المباراة#نابولي_إنتر #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/gxjDjrPqdf
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 3, 2023