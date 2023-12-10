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بعد تلميحه بإمكانية الرحيل

سكالوني يُبلغ ميسي بشروطه للبقاء مع الأرجنتين

الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٤ مساءً
سكالوني يُبلغ ميسي بشروطه للبقاء مع الأرجنتين
المواطن - فريق التحرير

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أبقى المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، ليونيل سكالوني، الجدل مثارًا حول مستقبله مع التانجو خلال الفترة المقبلة.

سكالوني يُلمح بالرحيل

وكان سكالوني قد ألمح إلى إمكانية رحيله عن منصبه بعد الفوز على منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، الشهر الماضي في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026.

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وعلى الرغم من تلميح المدرب الأرجنتيني، إلا أنه كان حاضرًا في قرعة كوبا أمريكا 2024، التي أقيمت مؤخرًا، وأسفرت عن تواجد التانجو في المجموعة الأولى مع بيرو وتشيلي والفائز من لقاء كندا وترينداد وتوباجو.

سكالوني
المدرب الأرجنتيني – المصدر @Argentina

الاجتماع مع ميسي

ولفتت شبكة  ESPN، إلى أن سكالوني طالب بتغيير شامل في قوام منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، وضرورة الاستغناء عن بعض اللاعبين، من أجل مواصلة الأداء القوي.

وأشارت إلى الشبكة العالمية، أن المدرب سيجتمع مع ليونيل ميسي خلال أيام قليلة، للحديث عن هذا الموضوع باعتباره قائدًا لمنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم.

ميسي وسكالوني
ميسي والمدرب الأرجنتيني

يذكر أن قرعة كوبا أمريكا 2024 أوقعت منتخب الأرجنتين في المجموعة الأولى، مع بيرو وتشيلي والفائز من صدام كندا وترينداد وتوباجو.

ويقود ليونيل سكالوني، منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم منذ صيف 2018، وقاد الفريق للفوز بلقبي كوبا أمريكا 2021 وكأس العالم 2022.

منتخب الأرجنتين
لاعبو المنتخب – المصدر @Argentina

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