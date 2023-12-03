سكان غزة يتدافعون للحصول على الطعام من مطبخ خيري في رفح موقف محمد العويس من المشاركة ضد ناساجي وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية إنزو فرنانديز يسجل أول أهدافه في البريميرليج الفتح يسعى لضم عبدالله الحمدان مشهد لا يصدق.. طائرة تتجمد في مطار ميونخ سوق الأولين في موسم الرياض يعرض البضائع التراثية والحديثة منصة سفير تبدأ قبول طلبات الابتعاث عبر مسار التميز الطاير يستذكر طلبه ثوبًا من والده أثناء طفولته: كان وجهه يتمعر خجلًا باريس سان جيرمان يُعزز صدارته بثنائية ضد لوهافر
يعاني سكان غزة من نقص شديد في الأغذية والعلاج والمساعدات العاجلة ما جعلهم يتدافعون للحصول على الطعام من المطابخ الخيرية أو من المؤسسات الإغاثية التي تعمل على إيصال المساعدات الإنسانية التي تتبرع بها العديد من الدول.
وأظهر مقطع فيديو تدافع الكثير من النساء والأطفال والشيوخ من أهل غزة من أجل الحصول على وجبة ساخنة من مطبخ خيري في رفح.
ويعد المطبخ المعروف باسم تكية رفح الوجبات الساخنة ويقوم بتوزيعها على المحتاجين من أهالي القطاع الذي يشهد تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية بشدة بعد انتهاء المهلة الإنسانية المؤقتة.