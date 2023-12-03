سكان غزة يتدافعون للحصول على الطعام من مطبخ خيري في رفح

يعاني سكان غزة من نقص شديد في الأغذية والعلاج والمساعدات العاجلة ما جعلهم يتدافعون للحصول على الطعام من المطابخ الخيرية أو من المؤسسات الإغاثية التي تعمل على إيصال المساعدات الإنسانية التي تتبرع بها العديد من الدول.

وأظهر مقطع فيديو تدافع الكثير من النساء والأطفال والشيوخ من أهل غزة من أجل الحصول على وجبة ساخنة من مطبخ خيري في رفح.

ويعد المطبخ المعروف باسم تكية رفح الوجبات الساخنة ويقوم بتوزيعها على المحتاجين من أهالي القطاع الذي يشهد تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية بشدة بعد انتهاء المهلة الإنسانية المؤقتة.