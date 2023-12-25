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يشترط أن يكون طلب الدعم للمرة الأولى

سكني: 6 شروط للتسجيل والحصول على الدعم

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٩ صباحاً
سكني: 6 شروط للتسجيل والحصول على الدعم
المواطن - فريق التحرير

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أعلن صندوق التنمية العقارية أمس الأحد، عن إيداع أكثر من 964 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والصندوق العقاري لشهر ديسمبر2023.

ويتيح برنامج سكني رابط وخطوات التسجيل في منصة سكني وشروط الحصول على الدعم في حالة توفر الشروط المطلوبة.

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شروط التسجيل في منصة سكني

• طلب الدعم يجب أن يكون للمرة الأولى.
• عدد الأشخاص في الأسرة لا يقل عن طفلين.
• يجب أن يكون المتقدم للدعم مقيمًا في المملكة وحاصلاً على الجنسية السعودية.
• عدم امتلاك أي أملاك ذات قيمة مثل منزل أو محلات تجارية أو أراضي.
• الانتماء لفئة ذوي الدخل المتوسط أو المحدود.
• عدم تجاوز العمر 25 سنة أثناء تقديم الطلب.
• في حالة المرأة المطلقة، عدم تجاوز سن الابن 25 سنة.

رابط وخطوات التسجيل في سكني

– الدخول إلى منصة سكني الإلكترونية من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.
– الضغط على خيار تسجيل الدخول.
– اختيار إنشاء حساب جديد عبر إدخال البريد الإلكتروني ورقم الجوال.
– إدخال رمز التحقق المرسل إلى هاتفك الجوال عبر رسالة نصية.
– قبول الشروط والأحكام.
– إدخال الرقم التعريفي المطلوب.
– ملء جميع البيانات المطلوبة بدقة واكتمال.
– مراجعة البيانات والتأكد من صحتها، والضغط على أيقونة إرسال الطلب.

 

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