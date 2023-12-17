سلمان الفرج يرد على جيسوس بمقطع فيديو وصورة مثيرة للجدل

رد اللاعب سلمان الفرج، قائد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، على تصريحات المدرب البرتغالي جورجي جيسوس ضده.

وكان جيسوس استبعد الفرج من مباراة الهلال والوحدة التي أُقيمت أول أمس في الجولة الـ 17 من دوري روشن، حيث فاز الهلال بثنائية دون رد.

رد سلمان الفرج

وقال جيسوس بعد مواجهة الوحدة: “الهلال أهم من كل شيء حتى من اللاعب نفسه، الفرج قام بتصرف لم يعجبني، لا أود الإفصاح عنه، لذلك قررت استبعاده عن المباراة كقرار انضباطي”.

وعلق الفرج على تصريحات جيسوس قائلًا في فيديو نشره عبر حسابه في Snap Chat: “الثقة بالنفس ضرورية، والتخاذل عن موقفك جبن، أكبر راس إذا بغى مضرتك اصمد له”.

ونشر الفرج صورة أخرى لقميص الهلال عبر حسابه في سناب شات بعنوان : “العشق الذي لن يتغير مهما حصل ومهما تغيرت أمور في حياتي، الهلال هو المهم”.