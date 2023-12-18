سلمان الفرج يشارك في تدريبات الهلال رغم أزمته مع جيسوس

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شارك اللاعب سلمان الفرج نجم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال في تدريبات أزرق الرياض اليوم الاثنين، رغم أزمته مع المدرب البرتغالي جيسوس.
ويستعد الهلال لمواجهة أبها الخميس المقبل في الجولة الـ18 من دوري روشن.
وفي وقت سابق، وقال الإعلامي ”عبدالرحمن الحميدي” في برنامج “برا الـ 18″: ”جيسوس كان دفع بسلمان الفرج في الدقيقة الـ 98 في مباراة النصر في الديربي، وبعد المباراة، طلب الفرج من جيسوس عدم الدفع به متأخرًا في حال كان الهلال حاسمًا لنتيجة المباراة”.
وأضاف الحميدي: “جيسوس دفع بالفرج أساسيًّا في مباراة آسيوية وفي مباراة الطائي بدوري روشن، ثم جلس في مباراة التعاون على دكة الاحتياط، وعندما قرر جيسوس الدفع بالفرج رفض اللاعب لأن الهلال كان حاسمًا لمباراة التعاون والفرج كان سيشارك في الوقت بدل الضائع أي أنه ليس له دور”.
وتابع: ”عبدالإله المالكي اعتذر عن المشاركة في مباراة الهلال والتعاون بسبب خلافه مع المدرب، فهنا قرر جيسوس معاقبة الفرج وعبدالإله المالكي”.