سلمان الفرج يعرض نفسه على النصر .. التفاصيل كاملة

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كشف أحد الإعلاميين المقربين من نادي النصر أن اللاعب سلمان الفرج قائد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال عرض نفسه على النصر للانضمام إلى العالمي خلال الفترة المقبلة.
وقال الإعلامي والناقد الرياضي عبدالرحمن الفريح عبر حسابه في منصة “إكس”: “النجم الدولي الكبير سلمان الفرج، عبر أحد الوسطاء عرض نفسه على نادي النصر، الوسيط أكد وجود طريقة لفسخ العقد وأكد على رغبة اللاعب بتمثيل العالمي اعتبارًا من الفترة الشتوية، بعد خلافه الذي وصل لطريق مسدود مع ناديه الهلال ومدربه جيسوس”.
وفي وقت سابق، وقال الإعلامي ”عبدالرحمن الحميدي” في برنامج “برا الـ 18″: ”جيسوس كان دفع بسلمان الفرج في الدقيقة الـ 98 في مباراة النصر في الديربي، وبعد المباراة، طلب الفرج من جيسوس عدم الدفع به متأخرًا في حال كان الهلال حاسمًا لنتيجة المباراة”.
وأضاف الحميدي: “جيسوس دفع بالفرج أساسيًّا في مباراة آسيوية وفي مباراة الطائي بدوري روشن، ثم جلس في مباراة التعاون على دكة الاحتياط، وعندما قرر جيسوس الدفع بالفرج رفض اللاعب لأن الهلال كان حاسمًا لمباراة التعاون والفرج كان سيشارك في الوقت بدل الضائع أي أنه ليس له دور”.
وتابع: ”عبدالإله المالكي اعتذر عن المشاركة في مباراة الهلال والتعاون بسبب خلافه مع المدرب، فهنا قرر جيسوس معاقبة الفرج وعبدالإله المالكي”.