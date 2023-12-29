سلمان الفرج يغيب عن تشكيل الهلال المتوقع ضد الفيحاء

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واصل المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، استبعاد قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج عن قائمة مواجهة الفيحاء اليوم.
ويغيب سلمان الفرج عن الهلال للمباراة الثالثة على التوالي لأسباب انضباطية، حيث أكد جيسوس أن قائد فريقه قام بتصرف لم يعجبه؛ ورفض الكشف عنه، مشددًا على أن الأزرق أهم من كل شيء.
ويتوقع أن يبدأ الهلال مباراة الفيحاء، بالتشكيل التالي؛ ياسين بونو، سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني، روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري، ميشيل ديلغادو، محمد كنو وألكسندر ميتروفيتش.
ويحل الهلال ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، ينفرد الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر الوصيف، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الـ11 برصيد 19 نقطة.