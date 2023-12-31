سلمان بن سلطان يزور المسجد النبوي ويصلي في الروضة الشريفة

استهل أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير سلمان بن سلطان، مباشرة مهام عمله بزيارة المسجد النبوي وأداء الصلاة في الروضة الشريفة والتشرف بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

وصول إلى المدينة

جاء ذلك أن وصل أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير سلمان بن سلطان إلى المدينة المنورة مساء اليوم الأحد لمباشرة مهام عمله، بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه أميرًا للمنطقة، وتشرفه بأداء القسم بين يدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكان في مقدمة مستقبلي أمير المدينة المنورة لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، الأمير فيصل بن سلمان المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، ونائب أمير المنطقة سعود بن خالد الفيصل.

زيارة المسجد النبوي

كما زار أمير منطقة المدينة المنورة، المسجد النبوي الشريف، وأدى الصلاة في الروضة الشريفة، ويتشرّف بالسلام على رسول الله ﷺ وعلى صاحبيه- رضوان الله عليهما-.

سمو أمير منطقة #المدينة_المنورة، #سلمان_بن_سلطان يصل إلى المدينة المنورة لمباشرة مهام عمله، بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه أميراً للمنطقة، وتشرفه بأداء القسم بين يدي #خادم_الحرمين_الشريفين.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، الأمير… pic.twitter.com/J26BSCaaBq — إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) December 31, 2023