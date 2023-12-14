سماء السعودية تشهد ذروة تساقط شهب التوأميات الليلة

تشهد سماء الوطن العربي ذروة تساقط شهب التوأميات من منتصف ليل الخميس 14 ديسمبر، وخلال الساعات قبل شروق الشمس صبيحة الجمعة 15 ديسمبر، وهي واحدة من أبرز زخات الشهب السنوية.

سنة مثالية

أوضح ذلك رئيس الجمعية الفلكية بجدة، ماجد أبو زاهرة، وقال: “تعتبر سنة 2023 مثالية لشهب التوأميات؛ نظرًا لأن القمر سيكون في طور هلال بداية الشهر وسيغرب في وقت مبكر من الليل، ما يترك السماء مظلمة لرؤية تساقط الشهب، وأفضل وقت لرصدها هو حوالي الساعة 3 صباحًا عند مراقبة الأفق الشمالي الشرقي بالعين المجردة من مكان مظلم بعيدًا عن أضواء المدن”.

وأضاف: “شهب التوأميات ستنطلق ظاهريًّا من أمام كوكبة التوأميات بالقرب من النجم كاستور، ولكن يمكن أن تظهر الشهب من أي مكان في السماء عندما تحترق على ارتفاع يتراوح بين 70 و100 كيلومتر”.

يذكر أن التوأميات تنشط سنويًّا في الفترة من 7 إلى 17 ديسمبر، وفي ظروف جوية مثالية، وعدم وجود القمر تنتج ومن موقع مظلم ما قد يصل إلى 120 شهابًا في الساعة الواحدة عند ذروتها، ولكن العدد الفعلي قد يكون أقل ما بين 40 إلى 60 شهابًا في الساعة، وهذا متروك للرصد الميداني.

المذنبات

وذكر أن مصادر معظم زخات الشهب تكون عادة “المذنبات”، ولكن مصدر شهب التوأميات الجسم- فايثون 3200- الذي يطلق علية المذنب الصخري، حيث إن المذنب الصخري عبارة عن كويكب يمر قريبًا جدًّا من الشمس وفي حالة- فايثون 3200- يكون على مسافة 20,943,702 كيلومتر- وهي أقل من نصف المسافة بين عطارد والشمس- بحيث إن حرارة الشمس تجعله ساخنًا جدًّا ويقذف الغبار من سطحه الصخري، ويمكن للرصاص أن يتدفق مثل المياه على سطحه.