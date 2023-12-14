Icon

هل تُعفى خدمات التعليم الأهلي من ضريبة القيمة المضافة؟ Icon سجل مميز لـ الاتحاد ضد الفرق المصرية Icon الدولار عند أدنى مستوياته بعد توقعات الفائدة الأمريكية Icon وظائف شاغرة في شركة تهيئة وصيانة الطائرات Icon لحظة مرعبة لسقوط لاعب سيرك من فوق عجلة دوارة بارتفاع 10 أمتار Icon الحزم يسعى لتحقيق رقم غائب منذ 2021 Icon سماء السعودية تشهد ذروة تساقط شهب التوأميات الليلة Icon فتح القبول لحملة الدبلوم الصحي بقوات الأمن الخاصة Icon أسعار النفط تواصل مكاسبها لليوم الثاني بعد مؤشرات الفائدة الأمريكية Icon هيئة المسرح والفنون الأدائية تطلق مهرجان الرياض للمسرح Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تنشط سنويًّا في الفترة من 7 إلى 17 ديسمبر

سماء السعودية تشهد ذروة تساقط شهب التوأميات الليلة

الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٥ مساءً
سماء السعودية تشهد ذروة تساقط شهب التوأميات الليلة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تشهد سماء الوطن العربي ذروة تساقط شهب التوأميات من منتصف ليل الخميس 14 ديسمبر، وخلال الساعات قبل شروق الشمس صبيحة الجمعة 15 ديسمبر، وهي واحدة من أبرز زخات الشهب السنوية.

سنة مثالية

أوضح ذلك رئيس الجمعية الفلكية بجدة، ماجد أبو زاهرة، وقال: “تعتبر سنة 2023 مثالية لشهب التوأميات؛ نظرًا لأن القمر سيكون في طور هلال بداية الشهر وسيغرب في وقت مبكر من الليل، ما يترك السماء مظلمة لرؤية تساقط الشهب، وأفضل وقت لرصدها هو حوالي الساعة 3 صباحًا عند مراقبة الأفق الشمالي الشرقي بالعين المجردة من مكان مظلم بعيدًا عن أضواء المدن”.

قد يهمّك أيضاً
تنفيذ حكم القتل قصاصًا بحق مواطن قتل آخر طعنًا بالخنجر في صدره

تنفيذ حكم القتل قصاصًا بحق مواطن قتل آخر طعنًا بالخنجر في صدره

منافسات قوية في اليوم الأول من عرض جمال الخيل العربية الأصيلة

منافسات قوية في اليوم الأول من عرض جمال الخيل العربية الأصيلة

وأضاف: “شهب التوأميات ستنطلق ظاهريًّا من أمام كوكبة التوأميات بالقرب من النجم كاستور، ولكن يمكن أن تظهر الشهب من أي مكان في السماء عندما تحترق على ارتفاع يتراوح بين 70 و100 كيلومتر”.

يذكر أن التوأميات تنشط سنويًّا في الفترة من 7 إلى 17 ديسمبر، وفي ظروف جوية مثالية، وعدم وجود القمر تنتج ومن موقع مظلم ما قد يصل إلى 120 شهابًا في الساعة الواحدة عند ذروتها، ولكن العدد الفعلي قد يكون أقل ما بين 40 إلى 60 شهابًا في الساعة، وهذا متروك للرصد الميداني.

المذنبات

وذكر أن مصادر معظم زخات الشهب تكون عادة “المذنبات”، ولكن مصدر شهب التوأميات الجسم- فايثون 3200- الذي يطلق علية المذنب الصخري، حيث إن المذنب الصخري عبارة عن كويكب يمر قريبًا جدًّا من الشمس وفي حالة- فايثون 3200- يكون على مسافة 20,943,702 كيلومتر- وهي أقل من نصف المسافة بين عطارد والشمس- بحيث إن حرارة الشمس تجعله ساخنًا جدًّا ويقذف الغبار من سطحه الصخري، ويمكن للرصاص أن يتدفق مثل المياه على سطحه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مساند : نقل الخدمات بناء على ضوابط الاستقدام
السعودية اليوم

مساند : نقل الخدمات بناء على ضوابط...

السعودية اليوم
كريستيانو رونالدو الأكثر مساهمة بالأهداف هذا الموسم
آخر الاخبار

كريستيانو رونالدو الأكثر مساهمة بالأهداف هذا الموسم

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي

وظائف
التشهير بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر في المقاولات
السعودية اليوم

التشهير بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر في...

السعودية اليوم
مغادرة الطائرة السعودية الـ 20 لإغاثة الفلسطينيين في غزة
السعودية اليوم

مغادرة الطائرة السعودية الـ 20 لإغاثة الفلسطينيين...

السعودية اليوم
6 إنذارات حمراء من الأرصاد والدفاع المدني يحذر
السعودية اليوم

6 إنذارات حمراء من الأرصاد والدفاع المدني...

السعودية اليوم
حساب المواطن: بإمكان المواطنة إضافة زوجها الأجنبي كتابع
حساب المواطن

حساب المواطن: بإمكان المواطنة إضافة زوجها الأجنبي...

حساب المواطن
الهلال يفقد ناصر الدوسري في 6 مباريات
الرياضة

الهلال يفقد ناصر الدوسري في 6 مباريات

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه