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سماء غائمة وضباب على 5 مناطق

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥١ صباحاً
سماء غائمة وضباب على 5 مناطق
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيا على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية ، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق، خاصة منطقة الحدود الشمالية، وكذلك الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة .

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على النصف الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على النصف الجنوبي وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على النصف الشمالي، ومن متر إلى مترين على النصف الجنوبي ويصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب ،وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على النصف الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على النصف الجنوبي.

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حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر , وحالة البحر خفيف الموج.

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