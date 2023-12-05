سوق الأسهم يغلق على انخفاض 0.4% ونمو يتراجع 0.4%

أغلق مؤشر الأسهم السعودية “تاسي” جلسة اليوم الثلاثاء على انخفاض 47.56 نقطة، وبنسبة 0.42%، مقارنة بالجلسة السابقة وأغلق عند 11143.83 نقطة.

وبلغت السيولة في “تاسي” اليوم نحو 5.9 مليار ريال، وجاءت عن طريق تداول 235.9 مليون سهم عن طريق تنفيذ 462.3 ألف صفقة.

ارتفاع 10 قطاعات

وعلى صعيد القطاعات فقد ارتفعت 10 من قطاعات السوق، تصدرها، التامين 2.6%، فيما تراجعت الـ11 قطاع المتبقية، تصدرها، البنوك 1.5%.

وكانت، عناية 9.9%، وليفا 8.6%، وامانة 8.3%، ونادك 6.7%، ولومي 5.2%، هي أكبر الشركات المرتفعة اليوم.

فيما كانت، التطويرية الغذائية 9.8%، ونسيج 7.5%، وأمريكانا 2.9%، وطيبة 2.7%، والخزف 2.6%، هي أكبر الشركات المتراجعة اليوم.

مؤشر سوق نمو

من جهة أخرى أنهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على تراجع 97.22 نقطة وبنسبة 0.40%، مقارنة بالجلسة السابقة، وأغلق عند 24003.59 نقطة، وبلغت السيولة في “نمو” اليوم نحو 50.1 مليون ريال، وجاءت عن طريق تداول 4851.7 ألف سهم عن طريق تنفيذ 6597 صفقة.