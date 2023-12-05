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أغلق عند 11143.83 نقطة بتداولات بلغت 50.1 مليون

سوق الأسهم يغلق على انخفاض 0.4% ونمو يتراجع 0.4%

الثلاثاء ٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤١ مساءً
سوق الأسهم يغلق على انخفاض 0.4% ونمو يتراجع 0.4%
المواطن - فريق التحرير

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية “تاسي” جلسة اليوم الثلاثاء على انخفاض 47.56 نقطة، وبنسبة 0.42%، مقارنة بالجلسة السابقة وأغلق عند 11143.83 نقطة.

وبلغت السيولة في “تاسي” اليوم نحو 5.9 مليار ريال، وجاءت عن طريق تداول 235.9 مليون سهم عن طريق تنفيذ 462.3 ألف صفقة.

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ارتفاع 10 قطاعات

وعلى صعيد القطاعات فقد ارتفعت 10 من قطاعات السوق، تصدرها، التامين 2.6%، فيما تراجعت الـ11 قطاع المتبقية، تصدرها، البنوك 1.5%.

وكانت، عناية 9.9%، وليفا 8.6%، وامانة 8.3%، ونادك 6.7%، ولومي 5.2%، هي أكبر الشركات المرتفعة اليوم.

فيما كانت، التطويرية الغذائية 9.8%، ونسيج 7.5%، وأمريكانا 2.9%، وطيبة 2.7%، والخزف 2.6%، هي أكبر الشركات المتراجعة اليوم.

مؤشر سوق نمو

من جهة أخرى أنهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على تراجع 97.22 نقطة وبنسبة 0.40%، مقارنة بالجلسة السابقة، وأغلق عند 24003.59 نقطة، وبلغت السيولة في “نمو” اليوم نحو 50.1 مليون ريال، وجاءت عن طريق تداول 4851.7 ألف سهم عن طريق تنفيذ 6597 صفقة.

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