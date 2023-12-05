الفيحاء يتعادل في الشوط الأول ضد باختاكور النصر يبحث عن ثاني فوز في تاريخه ضد استقلال دوشنبه سوق الأسهم يغلق على انخفاض 0.4% ونمو يتراجع 0.4% تشكيل الفيحاء لمواجهة باختاكور الرياض تحتضن الملتقى الأول لجمعيات التوحد على مستوى السعودية مطالبات بعمل مشترك يجمع جوني ديب وويل سميث بعد لقائهم بالسعودية القمة العالمية لقادة العقار بالرياض: إطلاق عدد من الاتفاقيات والمبادرات حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 300 كيلوجرام قات مخدر تشكيل النصر المتوقع لمواجهة استقلال دوشنبه إنجاز جديد لـ كريستيانو رونالدو بعد مرور 15 جولة من دوري روشن
أغلق مؤشر الأسهم السعودية “تاسي” جلسة اليوم الثلاثاء على انخفاض 47.56 نقطة، وبنسبة 0.42%، مقارنة بالجلسة السابقة وأغلق عند 11143.83 نقطة.
وبلغت السيولة في “تاسي” اليوم نحو 5.9 مليار ريال، وجاءت عن طريق تداول 235.9 مليون سهم عن طريق تنفيذ 462.3 ألف صفقة.
وعلى صعيد القطاعات فقد ارتفعت 10 من قطاعات السوق، تصدرها، التامين 2.6%، فيما تراجعت الـ11 قطاع المتبقية، تصدرها، البنوك 1.5%.
وكانت، عناية 9.9%، وليفا 8.6%، وامانة 8.3%، ونادك 6.7%، ولومي 5.2%، هي أكبر الشركات المرتفعة اليوم.
فيما كانت، التطويرية الغذائية 9.8%، ونسيج 7.5%، وأمريكانا 2.9%، وطيبة 2.7%، والخزف 2.6%، هي أكبر الشركات المتراجعة اليوم.
من جهة أخرى أنهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على تراجع 97.22 نقطة وبنسبة 0.40%، مقارنة بالجلسة السابقة، وأغلق عند 24003.59 نقطة، وبلغت السيولة في “نمو” اليوم نحو 50.1 مليون ريال، وجاءت عن طريق تداول 4851.7 ألف سهم عن طريق تنفيذ 6597 صفقة.