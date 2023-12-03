سوق الأولين في موسم الرياض يعرض البضائع التراثية والحديثة

ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، افتتحت الخميس 1 ديسمبر الجاري منطقة سوق الأولين في ساحة العروض بالطريق الدائري الشرقي؛ لتصبح وجهة ترفيهية جديدة تجمع تجارب الأسواق النجدية القديمة، وتتيح للزوار إمكانية استكشافها في مكان واحد، من خلال عدة أقسام تضم مواقع لبيع البضائع التراثية والحديثة، وأخرى للمجسمات الفنية القديمة، ومواقع للمقاهي والمطاعم، وأخرى للتصوير والتوثيق، إضافة إلى زوايا ترفيهية أخرى متنوعة في السوق الذي يعيد زواره لعقود سابقة من تاريخ المنطقة.

تصميم سوق الأولين

يستلهم سوق الأولين تصميمه من حقبة السبعينيات الميلادية، حيث كانت بدايات انتشار الطراز السلماني الذي تم دمجه مع الطراز النجدي في السوق؛ لتتشكل منهما تصاميم تعكس تجربة تسوق ثقافية مميزة بعناصر تجمع بين الحداثة والأصالة.

ويستقبل السوق الزوار بما يتناسب مع كل فئة منهم، حيث يوفر بضائع متنوعة للرجال والنساء والأطفال، كما يقدم لهم نبذة عن تاريخ وأصل الزينة النجدية، بهدف إثراء معرفتهم، وإعطائهم الخلفية التاريخية لما يرونه من أزياء وملابس.

ويمتلئ السوق بعناصر الدهشة التي تلامس حواس الزوار من خلال المزايدة على القطع النادرة في السوق، إضافة إلى خوض عدد من التجارب القديمة في المقلط، فضلًا عن ارتداء الأزياء القديمة والاندماج مع عناصر المنطقة والفعاليات المنظمة في زواياها.

موسم الرياض 2023

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب المنطقة عبر تطبيق webook من خلال الرابط.