سيارة زعيم كوريا الشمالية الجديدة تشغل العالم بعد تهريبها من 5 دول

استبدل الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، سيارته الشخصية بأخرى أجنبية فاخرة يمنع تصديرها إلى بلاده. وظهرت سيارة كيم، خلال أول مؤتمر وطني للأمهات منذ 11 عامًا، الذي عقد في بيونغ يانغ يومي الثالث والرابع من الشهر الجاري، وصل كيم جونغ أون بسيارة خاصة.

سيارة زعيم كوريا الشمالية الجديدة

وبحسب الإعلام الكوري الجنوبي، تحمل السيارة علامة “مايباخ” على الباب الخلفي، والأرقام “S650” على صندوقها. وقالت القناة إن سيارة “مرسيدس مايباخ” الألمانية جديدة، تم شحنها اعتبارًا من عام 2019.

واستخدم كيم جونغ أون السيارة الخاصة السابقة في القطار، خلال زيارته لروسيا في سبتمبر الماضي، يبدو أن استبدالها بالسيارة الألمانية تم في الشهر أو الشهرين الماضيين.

سيارة مرسيدس مايباخ

وتعد سيارة “مرسيدس مايباخ S650” من أفضل السيارات التي يبلغ سعرها مئات الملايين من الوون الكوري، وتصنف على أنها سلعة فاخرة، وتخضع لحظر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الصادرات إلى كوريا الشمالية.

ونتيجة لتتبع صحيفة “نيويورك تايمز” مسار سيارات “مرسيدس بنز” إلى كوريا الشمالية في عام 2019، تبين أنه تم تهريبها عبر 5 دول على مدى 4 أشهر.

تهريب سيارة كيم

وقالت محطات إعلامية محلية: إنه إذا دخلت سيارة “مرسيدس بنز” الجديدة إلى كوريا الشمالية، فمن المحتمل أنه تم تهريبها عبر عدة دول. ومن المرجح إلى حد كبير أن تكون ثغرة أخرى قد فُتحت في العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على السلع الفاخرة ضد كوريا الشمالية.

تشتهر مرسيدس بتكنولوجيا متقدمة وابتكاراتها في مجال السلامة والأداء. تضمنت بعض التقنيات المبتكرة في سيارات مرسيدس بنز نظام القيادة الآلية ونظام الدفع الرباعي 4MATIC وأنظمة المساعدة في القيادة والترفيه والاتصال.

تُعتبر سيارات مرسيدس بنز رمزًا للرفاهية والأناقة، وهي مشهورة بجودة تصنيعها وراحة قيادتها. تتميز بتفاصيل دقيقة وتشطيبات فاخرة وأداء قوي. تعتبر سيارات مرسيدس بنز خيارًا شائعًا بين الأفراد الذين يبحثون عن تجربة قيادة فاخرة وموثوقة.