سيكو فوفانا يُسجل الهدف الأول لـ النصر وجونيور يرد بالتعادل لـ الشباب

نجح النجم الإيفواري سيكو فوفانا في إحراز الهدف الأول لنادي النصر في مواجهة الشباب في ربع نهائي كأس الملك.

وسجل فوفانا الهدف الأول للنصر بالدقيقة الـ17، ثم نجح اللاعب البرازيلي كارلوس جونيور في إحراز هدف التعادل سريعًا للشباب في الدقيقة الـ24.