سيكو فوفانا يُسجل الهدف الأول لـ النصر وجونيور يرد بالتعادل لـ الشباب تشكيل مباراة الشباب ضد النصر تركي بن محمد بن فهد يرأس اجتماع مجلس إدارة جمعية بناء ولي العهد يلتقي برئيس اللجنة الأولمبية الدولية زيارة لـ 53 طالبة من 19 جامعة محلية وخليجية لجامعة الأميرة نورة تشكيلات بصرية مميزة في ختام مهرجان فن الجداريات تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مكة المكرمة وبعض محافظاتها الهلال يُمطر شباك التعاون بثلاثية ويعبر لنصف نهائي كأس الملك مدرب الاتحاد: طريقة واحدة أنقذت اللاعبين من الإصابة وجاهزون للمونديال إصابتان في حادث تصادم على طريق شرما والإسعاف الجوي يتدخل
نجح النجم الإيفواري سيكو فوفانا في إحراز الهدف الأول لنادي النصر في مواجهة الشباب في ربع نهائي كأس الملك.
وسجل فوفانا الهدف الأول للنصر بالدقيقة الـ17، ثم نجح اللاعب البرازيلي كارلوس جونيور في إحراز هدف التعادل سريعًا للشباب في الدقيقة الـ24.
هدددددف!⚽
أول أهداف #النصر من فوفانا ⚽🔥
الشباب 0 × 1 النصر#أغلى_الكؤوس #الشباب_النصر | #SSC pic.twitter.com/u2vaPOiTQa
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 11, 2023
هدددددف!⚽
كارلوس جونيور يعود بالشباب للتعادل ⚽🔥
الشباب 1 × 1 النصر#أغلى_الكؤوس #الشباب_النصر | #SSC pic.twitter.com/FfRliekQqw
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 11, 2023