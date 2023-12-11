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في ديربي الفريقين في ربع نهائي كأس الملك

سيكو فوفانا يُسجل الهدف الأول لـ النصر وجونيور يرد بالتعادل لـ الشباب

الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٥ مساءً
سيكو فوفانا يُسجل الهدف الأول لـ النصر وجونيور يرد بالتعادل لـ الشباب
المواطن - فريق التحرير

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نجح النجم الإيفواري سيكو فوفانا في إحراز الهدف الأول لنادي النصر في مواجهة الشباب في ربع نهائي كأس الملك.

وسجل فوفانا الهدف الأول للنصر بالدقيقة الـ17، ثم نجح اللاعب البرازيلي كارلوس جونيور في إحراز هدف التعادل سريعًا للشباب في الدقيقة الـ24.

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