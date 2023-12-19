سيناتور أمريكي: إسرائيل يجب أن تقبل شروط السعوديين وحل الدولتين أولًا

وجه السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي جراهام، رسالة لإسرائيل بقبول المطالبات السعودية من أجل وقف إطلاق النار والقبول بشرط حل الدولتين أولًا.

حل الدولتين

ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية، عن السيناتور ليندسي جراهام، قوله إن إسرائيل يجب أن تقبل شروط السعوديين وحل الدولتين أولًا، إذا أرادت إقامة علاقات مع السعودية، وجاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية. وقال السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي جراهام، من ولاية كارولينا الجنوبية، إن الدول العربية وفي مقدمتها السعودية لن توافق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل ما لم توافق تل أبيب على حل الدولتين. وكانت هذه التعليقات بمثابة اعتراف نادر من قبل مشرع جمهوري بأن إقامة الدولة الفلسطينية شرط لإبرام أي اتفاقات سلام مع إسرائيل. قد يهمّك أيضاً مُطلق النار على الحيوان في جازان بقبضة الأمن إنستجرام يطرح قوالب جديدة لـ القصص

وقف إطلاق النار

وقال مصدر مطلع لوكالة فرانس برس، في أكتوبر الماضي، إن الرياض قررت إيقاف النقاش حول التطبيع المحتمل. وكانت المملكة العربية السعودية قد حذرت إسرائيل في وقت سابق من أي عمليات برية أخرى في قطاع غزة، حيث تواصل إسرائيل المضي قدمًا في حربها بغزة.

وقال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في تصريحات له خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بأوسلو، إنه لا يمكن الحديث عن مستقبل قطاع غزة، إلا بعد وقف إطلاق النار.

إيجاد مخرج للعنف في غزة

وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي لاحقًا: “يجب وقف إطلاق النار في غزة فورًا، ويجب إيجاد مخرج من دائرة العنف وإقامة دولة فلسطينية”.

وشدد الأمير فيصل بن فرحان على أنه “لا يمكن الحديث عن مستقبل الحكم في غزة من دون وقف إطلاق النار”، وأضاف أن “المجتمع الدولي طالب بوضوح بوقف إطلاق النار في غزة”.

وأكد أن السلطة الفلسطينية قادرة على إدارة غزة، وقد قامت بعمل رائع في الضفة الغربية رغم التحديات، وتابع “هي قادرة على تحمل المسؤوليات إذا أقيمت دولة فلسطينية”.

موقف ولي العهد

واجتمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع السيناتور الأمريكي السيد ليندسي غراهام، بالرياض في أكتوبر الماضي، حيث أكد ولي العهد ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

وشدد ولي العهد على أهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.