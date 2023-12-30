شاهد.. أجواء حائل مع هطول الأمطار وجريان السيول

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وثق مقطع فيديو متداول، جريان السيول في حائل بعد هطول أمطار الخير على المنطقة خلال الساعات الماضية.
وتفاعل الأهالي مع الحالة المطرية في حائل وخرجوا للاستمتاع بالأجواء والتقاط الصور التذكارية بالتزامن مع هطول الأمطار وجريان السيول.
هذي اجواء #حائل_الان 😍
خالد الهواوي pic.twitter.com/fz2eHP04Mh
— وناسة البر (@Shm50011) December 30, 2023
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك.
في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.