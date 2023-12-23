شاهد.. أمطار الفجر على مكة المكرمة

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وثقت مقاطع فيديو هطول أمطار الخير على أحياء مكة المكرمة والحرم المكي الشريف، فجر اليوم السبت، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
امطار طريق الحرمين الآن #جده_lلان تصوير عضو الفريق غيمه عابره#الليله_الطويله pic.twitter.com/aoO2uAFbj9قد يهمّك أيضاً
— #فريق_طقس_المملكة 🇸🇦 (@saudiweathergr) December 22, 2023
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر وسم “مكة الآن”، وتداولوا مقاطع فيديو وثقوا من خلالها الحالة المطرية على مكة المكرمة خلال الساعات الماضية، وسط توقعات باستمرار الحالة المطرية.
امطار حي الشرايع #مكه_الان#صباح_الاجواء_الحلوه #صوت_المطر pic.twitter.com/AJR6azLqxt
— مازن الحتيرشي🌩⛈ (@maze30) December 23, 2023
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية.
في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.
أطهر بقاع الأرض الليلة ممطرة 🤍
#مكه_الان pic.twitter.com/a11JcRbS1q
— فاطمة (@f5__21) December 23, 2023