شاهد.. أمطار الفجر على مكة المكرمة

وثقت مقاطع فيديو هطول أمطار الخير على أحياء مكة المكرمة والحرم المكي الشريف، فجر اليوم السبت، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

أمطار الخير على مكة

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر وسم “مكة الآن”، وتداولوا مقاطع فيديو وثقوا من خلالها الحالة المطرية على مكة المكرمة خلال الساعات الماضية، وسط توقعات باستمرار الحالة المطرية.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية.

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.