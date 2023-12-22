شاهد .. أهداف الشوط الأول من مباراة أوراوا ضد الأهلي

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انتهى الشوط الأول من مباراة أوراوا و الأهلي المصري، بتفوق الأهلي بنتيجة 2- 1، وذلك في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.
وسجل للأهلي في الدقيقتين الـ 20 والـ25 كل من المدافع ياسر إبراهيم والجنوب إفريقي بيرسي تاو.
وقلص اللاعب كانتي الفارق لنادي أوراوا في الدقيقة الـ44.
ويسعى الأهلي للفوز بالمركز الثالث ونيل الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه.
ياسر إبراهيم يفتتح التسجيل للأهلي ⚽🔥
الأهلي المصري 1 × 0 أوراوا الياباني#الأهلي_أوراوا#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/kucvETlgJk
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023
بيرسي تاو يضيف ثاني الأهداف للأهلي ⚽🇸 🔥
الأهلي المصري 2 × 0 أوراوا الياباني#الأهلي_أوراوا#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/NCMLI4UBEG
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023
كانتي يقلص الفارق لـ أوراوا ⚽🔥
الأهلي المصري 2 × 1 أوراوا الياباني#الأهلي_أوراوا#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/QqiSxeVefZ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023